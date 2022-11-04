90 процентов российских детей тяжело больны - ученый

Заслуженый учитель России озвучил страшные цифры, сообщает ИА DEITA.RU В комментарии РИАМО заслуженный учитель РФ, директор столичного Центра образования №109 Евгений Ямбург заявил, что лишь 11 процентов российских детей можно назвать полностью здоровыми. Остальные же имеют отклонения.
В первую очередь, отклонения касаются психоневрологических проблем. Их возникает масса как в домашних условиях, так и в школе. При этом эксперт отмечает, что такая тенденция была всегда. Равнодушие родителей, буллинг в школе, болезненное восприятие - об этих проблемах наука знала и раньше. По словам Ямбурга, бесконфликтных школ не бывает. Ханжество и унижение есть практически везде, и это является серьезной недоработкой сферы образования. Наиболее важным он видит обучение педагогов психологии, а также работу с проблемными детьми, которых большинство.
Общественная среда также имеет свое влияние, равно как и время, в которое ребенок формируется. Последние годы стали более травмоопасными в этом плане, так как дети постоянно получают информацию то про эпидемию, то про военные конфликты - это не может не сказываться на их развитии.