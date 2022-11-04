90 процентов российских детей тяжело больны - ученый

В первую очередь, отклонения касаются психоневрологических проблем. Их возникает масса как в домашних условиях, так и в школе. При этом эксперт отмечает, что такая тенденция была всегда. Равнодушие родителей, буллинг в школе, болезненное восприятие - об этих проблемах наука знала и раньше. По словам Ямбурга, бесконфликтных школ не бывает. Ханжество и унижение есть практически везде, и это является серьезной недоработкой сферы образования. Наиболее важным он видит обучение педагогов психологии, а также работу с проблемными детьми, которых большинство.