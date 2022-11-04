Врачи предупредили об опасности подушек для младенцев

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило на своем сайте об опасности подушек для младенцев, а также отсутствии доказанной эффективности их использования для профилактики проблем с опорно-двигательным аппаратом ребенка.

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Подушки для младенцев часто имеют углубление или отверстие в центре, предназначенное для затылка младенца. Некоторые производители также обещают исправление формы или улучшение симметрии головы ребенка, например, при синдроме плоской головы. FDA предупреждает, что такие обещания не имеют доказанной эффективности, а синдром плоской головы в большинстве случаев не требует лечения.

Не предотвращают они и проблемы с позвоночником. Использование таких подушек может замаскировать более серьезные заболевания, например, краниосиностоз, когда кости черепа младенца срастаются вместе слишком рано.

Кроме того, данные агентства позволяют заключить, что такие подушки потенциально повышают риск удушья и смерти. Поэтому агентство в своем предупреждении рекомендует людям отказаться от их использования и не передавать их в другие руки.