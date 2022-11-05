Исследование: из-за ссор в семье ребенок может вырасти алкоголиком

Согласно новому исследованию, родители могут передавать генетический риск проблем с алкоголем своим детям не только напрямую, но и косвенно через генетически обусловленные аспекты домашней обстановки, такие как семейные ссоры.

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Предыдущие исследования продемонстрировали, что гены, которые предрасполагают людей к расстройству, связанному с употреблением алкоголя, также предрасполагают их к большему количеству конфликтов в их близких романтических отношениях. «Основываясь на этом, мы выдвинули гипотезу, что дети, пережившие развод или разногласия в родительских отношениях, также наследуют генетическую предрасположенность к проблемам с алкоголем», — пояснили учёные.