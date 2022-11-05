Как родителям бороться с нежеланием детей делать домашнее задание

«И главное помните, что задания для детей, а не для родителей. Они должны уметь их выполнять без чьей-либо помощи. Главное — не преувеличивать роль домашки, и точно не запрещать привычные детям развлечения, если они ее не выполнили. В части поддержки можно лишь иногда подсказывать, но не вводить это в регулярную практику. А если вы видите, что домашка занимает все свободное время ребенка — пора действовать: сначала разобраться со сложностями, которые возникают у ребенка, а потом поговорить с учителем», – заключила эксперт, пишет Газета.ру.