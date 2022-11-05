Как родителям бороться с нежеланием детей делать домашнее задание

Дети найдут множество причин, чтобы самому не делать домашнюю работу. Академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рассказала, почему дети не любят готовиться к урокам.
«Договоритесь с ребенком, что у него есть определенное время, когда полагается садиться за уроки, сколько часов в день отводится на домашку, на что и сколько раз можно отвлекаться. Сообщите, что проверите домашку, но не станете постоянно участвовать в процессе. Ребенок станет самостоятельным, когда он привыкнет нести ответственность за свое время и результаты работы», – сказала она.
Эксперт советует не давить на ребенка, если он не хочет делать задание. Также не стоит спешить повышать голос. Екушевская подчеркнула, что спокойный вечер важнее хорошей оценки, поэтому просто отойдите в сторону и скажите: «ну и не пиши». Однако не факт, что ребенок будет продолжать бездельничать, как правило, многие школьники поступают наоборот.
Помимо этого эксперт советует попробовать разобрать домашнее задание с ребенком на составляющие.
«И главное помните, что задания для детей, а не для родителей. Они должны уметь их выполнять без чьей-либо помощи. Главное — не преувеличивать роль домашки, и точно не запрещать привычные детям развлечения, если они ее не выполнили. В части поддержки можно лишь иногда подсказывать, но не вводить это в регулярную практику. А если вы видите, что домашка занимает все свободное время ребенка — пора действовать: сначала разобраться со сложностями, которые возникают у ребенка, а потом поговорить с учителем», – заключила эксперт, пишет Газета.ру.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ запретило родителям и учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах.