Психолог рассказала, как уложить ребенка спать

Совместный сон детей и родителей — хорошая штука. С одной стороны, не нужно тратиться на отдельную кроватку, да ещё и можно контролировать чадо. С другой, психологи хвалят его за то, что он помогает развить тесные психологические связи между ребёнком и родителями. Однако со временем взрослые устают делить спальное место, а ребёнок не привык спать один. Если малыш ни в какую не хочет укладываться в кровать, помогут простые рекомендации от экспертов.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Чтобы легко и без слёз уговорить ребёнка готовиться ко сну в своей кроватке, психолог Виктория Дмитриева советовала прибегнуть к простым играм. Так, каждый вечер перед сном можно выдавать ребёнку «билет» в родительскую спальню. Воспользоваться им можно только один раз за ночь. Если маленький член семьи не использует эти билеты и они у него копятся, он может их обменять на подарки.

Аналогичным образом можно использовать календарь, в котором ребёнок будет отмечать каждую ночь вне родительской кровати. Они будут приближать его к различным хотелкам типа новой игрушки или похода в зоопарк.

По словам психолога, все эти ухищрения будут работать, только если родители и сами приложат усилия. Нужно не лениться и не разрешать ребёнку спать в родительской кровати, стоически относиться к тому, что чадо ревёт или капризничает (а то оно привыкнет выжимать слезу, когда ему что-то нужно).

Ранее «Секрет» писал, что присутствие родителей во время сна важно, чтобы формировать связь с семьёй. Однако с 2 до 10 лет у ребёнка начинает развиваться понимание о мире, о личных границах и о связи людей в целом. И если вовремя не выселить его из родительской кровати, он может даже отстать в развитии.