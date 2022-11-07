Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Врач развеяла мифы о проблемах развития речи у детей

Мослента

Мифы о том, что проблемы развития речи у детей могут пройти с возрастом сами собой развеяла в личном Telegram-канале врач-педиатр, неонатолог Анна Левадная.

Врач развеяла мифы о проблемах развития речи у детей
Фото: МослентаМослента

«Не стоит слушать советы о том, что "все пройдет само", "а вот знакомый в пять лет заговорил" или "мальчики всегда медленнее девочек"», — написала врач.

По ее слова, обычно родители начинают подозревать о проблемах, когда ребенку исполняется три года, а он все еще не умеет строить предложения и не выговаривает почти половину звуков. Но они могут проявиться и раньше. Например, в восемь месяцев ребенок не реагирует на голос, в год не обращает внимание на просьбы, в два все еще не произносит слова и не понимает их.

В более позднем возрасте проблема может проявиться в том, что он путает цвета, животных, слоги в словах, не выговаривает буквы «з», «ц», «с», а к пяти годам — шипящие, не пересказывает услышанное, отвечает односложно, а в шесть лет плохо произносит «р», «л» и не умеет строить рассказ.

Во всех этих случаях педиатр советует убедиться, что ребенок здоров с точки зрения неврологии и психиатрии (обратиться к неврологу, психиатру, сурдологу) и, если они не увидят проблемы, к логопеду.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители