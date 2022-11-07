«Разговоры о важном»: что проходят на новых уроках российские школьники

С этого учебного года в российских общеобразовательных школах появился цикл занятий «Разговоры о важном», которые проходят после обязательных линеек с поднятием флага и гимна России. Эти 34 урока, с которых начинается каждая новая учебная неделя, будут посвящены «патриотизму и гражданскому воспитанию, историческому просвещению, нравственности, экологии и другим темам» и должны познакомить учащихся с первого по 11 класс «с ключевыми аспектами жизни человека в современной России».

Что же рассказывают школьникам на этих уроках, читайте в материале «Рамблера».

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«Разговоры о важном» — внеклассные часы без выставления отметок — проводятся по всей России в разных форматах и в зависимости от возраста учеников. На уроках устраивают дискуссии, викторины и даже обсуждают некоторые темы с экспертами. Школьникам также рассказывают о достояниях России, об ее уникальности, о советских и российских ученых, значимых событиях и датах.

С подробным планом и содержанием занятий можно ознакомиться на специальном сайте, где размещены инструкции, методички, сценарии и видео к 34 урокам. Темы лекций в основном приурочены к праздникам: Дню знаний, Дню отца, Дню рождения Циолковского, Дню народного единства и другим. При этом во многих рекомендательных материалах фигурирует тема общественно-политической жизни страны. На сайте отмечается, что комплект материалов к урокам «носит рекомендательный характер».

Что об этих уроках говорят учителя?

Вот, как в беседе с редакцией «ИрСити» описывает «Разговоры о важном» классный руководитель 11-го класса Галина Куржумова, преподающая в одной из иркутских школ:

«Это нужный проект. Мы в его рамках с ребятами вступаем в дискуссии, разговариваем о насущных проблемах семьи и общества. Старшеклассники заинтересованы в темах разговоров, охотно делятся своими наблюдениями, рассказывают о своих семьях».

Педагог-организатор московской школы № 814 Ольга Люкова рассказала, как выстраиваются эти уроки порталу «Мел».

«Проект будет включен в школьную сетку и будет проводиться классным руководителем каждый понедельник на первом уроке. В нашей школе мы предусмотрели диалоговый формат в виде круглых столов, где каждая предлагаемая тема должна вызвать дискуссии у старшеклассников. Давая возможность каждому высказать свою точку зрения, учитель как модератор может резюмировать слова говорящего, а также добавить точку зрения. Таким образом, будет отрабатываться и навык говорения, рассуждения, риторические способности и нахождение компромисса, а также тема будет лучше усваиваться».

Что о «Разговорах о важном» думают родители?

В социальных сетях развернулась настоящая дискуссия на тему «Разговоров о важном» : родители наперебой рассказывали, как эти занятия проходят в их городах. Так, Лариса из Омска написала, что на уроках учителя обсуждали с детьми их любимые места в городе, рассказывали о том, какая была школьная форма в 90-х, а также устраивали дискуссии, во время которых каждый желающий мог высказаться на заданную тему.

Нина из Перми рассказала, что сначала переживала из-за этих занятий, потому что не понимала, о чем будут рассказывать ее ребенку.

«Сначала был страх, но учителя быстро успокоили родителей. В общих чатах они делятся программой на каждый такой классный час, отвечают на все интересующие вопросы, а также спрашивают, о чем бы мы хотели, чтобы наши дети узнали. Сейчас у дочери это один из любимых уроков: занятия проходят в формате дискуссии или даже игры».

А вот как Игорь из Московской области описал занятия: