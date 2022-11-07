Проще, чем кажется: как собрать документы для новорожденного

Для новорожденного ребенка требуется собрать документы, которые позволят получить различные льготы. Какие именно бумаги нужны для этого и как их получить — в материале «Вечерней Москвы».
Какие документы нужны:
— свидетельство о рождении;
— СНИЛС;
— полис ОМС;
— регистрация по месту жительства по форме № 8.
Где получить свидетельство о рождении:
— МФЦ;
— ЗАГСы;
— некоторые роддомы (выдается при выписке);
— на портале госуслуг.
Что нужно для получения полиса ОМС:
— свидетельство о рождении ребенка;
— СНИЛС;
— паспорт одного из родителей;
— заявление о выдаче полиса.
Что нужно для получения формы № 8:
— свидетельство о рождении ребенка;
— паспорта обоих родителей (если родители не в браке или у них разное место жительства, потребуется согласие одного из них на прописку ребенка);
— заявление о регистрации.