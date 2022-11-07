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1 час назад

Психолог Дмитриева дала советы, как отвлечь ребенка от гаджетов

Вечерняя Москва

Педагог-психолог Ольга Дмитриева рассказала, как отвлечь ребенка от гаджетов.

Психолог дала советы, как отвлечь ребенка от гаджетов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, взрослые должны первыми отложить собственные гаджеты в сторону и научиться проводить время со своим ребенком. Задача не из легких, но дает эффективный результат. Воспитание возможно только на собственном примере.

Эксперт посоветовала читать детям вслух и сделать это вечерней семейной традицией.

Дмитриева посоветовала больше играть с детьми, придумывать новые игры, меняться ролями.

Также стоит попробовать заинтересовать ребенка искусством. Это может быть изобразительное искусство, театр, танцы, музыка, литература, фотография.

— Искусство — мощнейший инструмент развития мозга. Искусство прокачивает и качественно меняет нашу нейронную сеть. Посещайте вместе с ребенком музеи, театры, музыкальные площадки, — отметила эксперт в комментарии Общественной службе новостей.

Активное использование телефонов на занятиях отвлекает детей от темы урока. Кроме того, это дополнительно нагружает мозг ребенка, что может быть чревато нервным срывом. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Панфилова, комментируя новость о запрете смартфонов на уроках.

Дети,Ольга Дмитриева,
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