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3 часа назад

Педиатр перечислила тревожные признаки апноэ

Letidor.ru

Остановка дыхания у спящего ребенка, или апноэ сна, может быть следствием самых различных причин, начиная от особенностей возрастной физиологии и заканчивая серьезными заболеваниями, вызванными генетическими мутациями. Как самостоятельно определить, что малыш страдает от апноэ сна, читайте в нашей новости.

Педиатр перечислила тревожные признаки апноэ
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, какие признаки указывают на развитие синдрома апноэ сна у ребенка. Специалист советует обратить внимание на поведение малыша в дневное время.

Малыш может беспокойно спать, су него появляется энурез, ночная потливость, лунатизм, ночные страхи. Ребенка также могут беспокоить головные боли по утрам, усталость и повышенная сонливость в дневное время, — Мария Евдокимова, врач-педиатр.

Если родители замечают, что во время ночного сна у ребенка происходят кратковременные остановки дыхания — это самый тревожный признак. Лечить апноэ самостоятельно педиатр категорически не рекомендует, необходимо обратиться к врачу и наблюдать за состоянием малыша.

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