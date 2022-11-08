Педиатр перечислила тревожные признаки апноэ

Остановка дыхания у спящего ребенка, или апноэ сна, может быть следствием самых различных причин, начиная от особенностей возрастной физиологии и заканчивая серьезными заболеваниями, вызванными генетическими мутациями. Как самостоятельно определить, что малыш страдает от апноэ сна, читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, какие признаки указывают на развитие синдрома апноэ сна у ребенка. Специалист советует обратить внимание на поведение малыша в дневное время.

Малыш может беспокойно спать, су него появляется энурез, ночная потливость, лунатизм, ночные страхи. Ребенка также могут беспокоить головные боли по утрам, усталость и повышенная сонливость в дневное время, — Мария Евдокимова, врач-педиатр.