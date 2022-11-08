Как увлечь ребенка игрой на фортепиано

Фортепиано – интересное, но непростое занятие, считает учитель музыки Екатерина Деревягина. Однако привить к нему любовь можно с легкостью с самого детства. О том, как это сделать лучше всего, рассказали в РИАМО.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Подбор музыки из любимых мультфильмов или компьютерной игры ребенка станет отличным стимулом для начала его занятий по игре на фортепиано. Особенно это акутально, если какой-то определенной тяги к музыке чадо не испытывает.

Причем для обучения игре на фортепиано определенного возраста нет. Решают только определенные черты характера.

«Определенного возраста нет, так как, например, у меня обучались с 5 лет и 60 лет примерно. Тут главное желание, предрасположенность и усидчивость, потому что придется очень много стараться и осваивать массу технических нюансов. Обучать на самом деле можно с любого возраста начинать», – рассказала Екатерина Деревягина.

Стимулирующие приемы с музыкой из мультфильмов и игр можно использовать не только для игры на фортепиано. Их можно применить и при занятиях вокалом. В любом случае важно отталкиваться от интересов человека.