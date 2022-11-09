Полезные жиры в рационе ребёнка

А вы знали, что маленькому ребенку на один килограмм веса нужно в 2-3 раза больше жирных кислот, чем взрослому человеку? Значение жиров в питании детей весьма многообразно, но первостепенно жир всё же является основным источником энергии, необходимой для нормального физического развития ребёнка, крепкой иммунной и нервной системы. Жиры содержат жизненно важные для детей витамины А и Е, лецитин. А ещё именно правильный жир делает рацион более питательным и сытным. Именно поэтому родители уже с первого прикорма заботятся о том, как правильно ввести в рацион малыша важный нутриент.

Фото: Детстрана.ру Детстрана.ру

Одним из первых продуктов, содержащих жирные кислоты, всё же остаётся масло, благодаря своей универсальности. В первые года жизни оно появляется на детском столе в виде добавления ко вторым блюдам. В меню деток, которые уже познакомились с привычной едой, масло может фигурировать в составе сложных блюд.

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Выбором многих мам является топлёное масло ГХИ — гипоаллергенный источник жирных кислот, полученный путем вытапливания высокожирного масла (87-89%) при определенном температурном режиме более шести часов. В результате бережного томления распадаются сложные молекулярные соединения, и остается чистый жир без лишних примесей, в том числе влаги, молочного белка (казеина) и молочного сахара (лактозы). Иными словами, на 100% гипоаллергенный продукт с исключительной пользой: Омега-3-6-9, витаминов А, Е, D, К, линолевой кислотой.

Топлёное масло ГХИ от АТМАН благоприятно влияет на формирование и функционирование всех систем маленького человека. Оно стимулирует секрецию желудочной кислоты — это помогает детскому организму быстрее и качественнее справляться с перевариванием пищи. Помогает и иммунитету против инфекций и простудных заболеваний, славясь своим антимикробным действием. Нельзя не отметить и деятельность витамина К в составе ГХИ, благодаря которому укрепляются кости и скелет маленького человека.

Масло ГХИ можно уверенно использовать при приготовлении блюд для ребёнка. При первом прикорме будет достаточно добавить несколько капель растопленного ГХИ в детское овощное или картофельное пюре, а уже после — смело использовать ГХИ в качестве масла для жарки, запекания и тушения. Основным преимуществом является его высокая точка дымления, даже при нагреве (до 250-270С) масло не выделяет канцерогенов, а блюдо не пригорает к сковороде или противню.

Педиатры рекомендуют знакомить деток не только с животным, но и с растительным жиром. Однако очень важно подобрать правильное масло для этого, чтобы не навредить организму, не вызвать у ребёнка отвращение к еде.

В ассортименте АТМАН представлены сыродавленные масла, которые создаются по уникальной ручной технологии. Фермерские семена при производстве не соприкасаются с металлом, не нагреваются и, уж тем более, не разбавляются иными фракциями, потому такой продукт можно назвать 100% натуральным и безопасны для юного организма. Мы создаем масло из отборных молодых семян тыквы, подсолнечника, кунжута, конопли и льна, поэтому оно обладает весьма тонким и приятным вкусом.