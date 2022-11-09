Психолог рассказала о грамотной реакции взрослых на детскую ложь

«Первое, что нужно сделать родителю, — это подумать, почему ребенок решил солгать. Чаще всего проблема кроется в отсутствии доверия, в страхе перед родителями. Из этого стоит сделать вывод, что где-то раньше вы передавили, были слишком строгими, наказали, не дали права на ошибку, потеряли контакт», — заметила Бабушкина.