3 вредные пищевые привычки, которые формируются в детстве

Во взрослом возрасте из-за них можно приобрести немало проблем.
Здоровое пищевое поведение помогает растущему организму полноценно развиваться и защищает от многих проблем со здоровьем в будущем, в том числе от ожирения и анорексии. Если родители хотят вырастить здорового ребёнка, им следует отказаться от манипуляций, которые портят взаимоотношения ребёнка с едой. Рассказываем о трёх вредных пищевых привычках, которые формируются в детстве.
Но это не главная ошибка, которую допускают родители. В попытках накормить ребёнка они прибегают к разным манипуляциям и ухищрениям, которые быстро прививают малышу вредную привычку. Я выделяю три самых опасных способа, формирующих у малыша негативные установки и привычки, которые он забирает с собой во взрослую жизнь.
В этой ситуации работает схема отвлечения. Родители включают мультики, чтобы внимание ребёнка было сконцентрировано на экране, а в это время они смогут хоть что-то отправить ему в рот.
Когда родители кормят малыша под телевизор, они формируют у него условный рефлекс: при просмотре любого мультфильма ребёнок будет чувствовать голод и захочет перекусить.
Из-за безрежимного питания у ребёнка нарушается обмен веществ и растёт риск развития ожирения. Когда малыш приходит в детский сад, выработанный условный рефлекс нарушается, из-за чего дошкольник часто отказывается от еды в столовой, испытывает естественный голод, пока находится в садике.
Я рекомендую родителям не включать телевизор или другие гаджеты во время еды. Это правило работает как для детей, так и для взрослых, потому что такой приём пищи неосознанный и легко приводит к привычке жевать перед телевизором.
Выработайте общее правило для всей семьи, например: «Мы обедаем без телевизора и телефона, а фильм посмотрим все вместе вечером».
Вторая ошибка родителей и причина формирования вредной привычки — ультиматумы. Родители ставят ребёнку условие: если он не поест, то лишится чего-либо или будет наказан. Например, не отпускают гулять с друзьями до тех пор, пока тарелка не будет пустой.
Частое повторение сценария провоцирует выработку установки: «Я поем и получу то, что мне нужно». При этом ребёнок может быть совершенно не голоден. Эта установка часто перерастает в пищевую привычку, которая проявляется в виде заедания стресса, так как только в еде человек видит решение всех своих проблем.
Родители не должны мотивировать ребёнка едой и ни в коем случае не должны угрожать ему из-за того, что он не ест или не в силах доесть порцию. У детей априори самые здоровые отношения с едой, потому что детский организм точно знает, когда и сколько еды ему нужно получать. Но из-за страха быть наказанным малыш будет переедать.
Не пугайте ребёнка, а старайтесь объяснить ему пользу полноценного питания. Например, расскажите о витаминах или о том, что белок куриного мяса поможет ему быть сильнее и быстрее бегать на футбольном поле. Не заставляйте доедать суп или кашу, организм сам знает, сколько еды ему достаточно. Если у ребёнка наблюдается систематическое отсутствие аппетита, тошнота или рвота, следует обратиться к врачу.
Эта ситуация больше похожа на шантаж, жёсткие условия которого приучают ребёнка много есть, даже если он не голоден. Но ради сладкого придётся. Такой подход формирует сразу две проблемы: переедание и тягу к сладкому.
Повзрослев, человек будет есть что-то сладкое после каждого приёма пищи и ждать десерта как награды. Взрослые, которых в детстве кормили по принципу «торговых отношений», зачастую не могут питаться нормально, объедаются сладостями и лишены осознанности в приёме пищи.
Культура приёма пищи в семье — основа ментального и физического здоровья детей и взрослых. Чтобы ребенок с детства усваивал здоровые пищевые привычки, рекомендую установить правила питания дома.
И, конечно же, станьте примером для своего ребёнка. Откажитесь от чипсов за вечерним просмотром сериала и от пирожных к чаю, а также введите запрет на ночные перекусы. Вместо этого начните готовить полезные и вкусные блюда, знакомьте детей со здоровой едой, рассказывайте о пользе овощей и фруктов. Пересмотрите привычное меню и наведите в нём порядок: исключите полуфабрикаты, избыток сахара, трансжиры. Наполните рацион семьи большим количеством фруктов, овощей, цельнозерновых и бобовых.
Встав на путь полноценного питания, будьте осторожны и не перегибайте палку — никогда не делите продукты на плохие и хорошие. Такое разделение может стать причиной развития одного из видов нарушения пищевого поведения — орторексии, анорексии, нервной булимии.
Если запрещать ребёнку так называемые плохие продукты, вскоре он начнёт неконтролируемо поглощать их при первой же возможности — например, когда будет в гостях у друзей или уедет учиться в другой город. Пусть на вашем обеденном столе будет место тортам и даже фастфуду, но высокого качества (домашнего изготовления) и нечасто, чтобы не нарушить общую картину питания.
Ранее мы рассказывали, как перестроить близких на правильное питание. Ищите советы психолога в этой статье.