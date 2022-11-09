Психолог объяснила, сколько времени в день нужно уделять ребенку

Дети нуждаются в общении с родителями. Только во взаимодействии с мамой и папой у ребенка формируется чувство безопасности и доверия к окружающим. Маленькие дети нуждаются в том, чтобы родители их обнимали, гладили по головке и носили на руках, а тем, кто постарше, уже нужно больше общения с родителями. Они хотят, чтобы папа и мама их любили и слушали. Одобренные их присутствием, они исследуют окружающий мир и взрослеют. Внимание, которое уделяют в этом возрасте родители своим детям — залог их успешности в будущем. Подробности читайте в нашей новости.