Психолог объяснила, сколько времени в день нужно уделять ребенку

Дети нуждаются в общении с родителями. Только во взаимодействии с мамой и папой у ребенка формируется чувство безопасности и доверия к окружающим. Маленькие дети нуждаются в том, чтобы родители их обнимали, гладили по головке и носили на руках, а тем, кто постарше, уже нужно больше общения с родителями. Они хотят, чтобы папа и мама их любили и слушали. Одобренные их присутствием, они исследуют окружающий мир и взрослеют. Внимание, которое уделяют в этом возрасте родители своим детям — залог их успешности в будущем. Подробности читайте в нашей новости.
Минимальное количество качественного времени, необходимое ребенку ежедневно, — 15 минут от каждого родителя, считает консультант по детско-родительским отношениям, психолог Кристина Корниенко:
"Количество часов в неделе — 168, количество часов на сон — 56, количество рабочих часов — 40, количество оставшегося времени — 72. 25% от этого времени — 18 (2,5 часа в день). Разумеется, в это время входит весь уход за ребенком: кормление, готовка, подстригание ногтей, базовая уборка, игра".
Специалист отметила, что лучше проводить с ребенком меньше времени, но регулярно, чем становиться «родителем выходного дня», в подобной ситуации велик риск потери авторитета взрослого, пишет NEWS.ru.
Ранее «Летидор» писал о том, что психолог рассказал, как родители разрушают личность ребенка.