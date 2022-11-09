Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
2 часа назад

Психолог объяснила, сколько времени в день нужно уделять ребенку

Letidor.ru

Дети нуждаются в общении с родителями. Только во взаимодействии с мамой и папой у ребенка формируется чувство безопасности и доверия к окружающим. Маленькие дети нуждаются в том, чтобы родители их обнимали, гладили по головке и носили на руках, а тем, кто постарше, уже нужно больше общения с родителями. Они хотят, чтобы папа и мама их любили и слушали. Одобренные их присутствием, они исследуют окружающий мир и взрослеют. Внимание, которое уделяют в этом возрасте родители своим детям — залог их успешности в будущем. Подробности читайте в нашей новости.

Психолог объяснила, сколько времени в день нужно уделять ребенку
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Минимальное количество качественного времени, необходимое ребенку ежедневно, — 15 минут от каждого родителя, считает консультант по детско-родительским отношениям, психолог Кристина Корниенко:

"Количество часов в неделе — 168, количество часов на сон — 56, количество рабочих часов — 40, количество оставшегося времени — 72. 25% от этого времени — 18 (2,5 часа в день). Разумеется, в это время входит весь уход за ребенком: кормление, готовка, подстригание ногтей, базовая уборка, игра".

Специалист отметила, что лучше проводить с ребенком меньше времени, но регулярно, чем становиться «родителем выходного дня», в подобной ситуации велик риск потери авторитета взрослого, пишет NEWS.ru.

Ранее «Летидор» писал о том, что психолог рассказал, как родители разрушают личность ребенка.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители