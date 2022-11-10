Названо оптимальное время использования гаджетов для детей

Родителям следует разрешать детям и подросткам проводить в Сети за компьютерами и другими гаджетами строго ограниченное количество времени. Об этом предупредила российский врач-психотерапевт Оксана Палехова.

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Специалист объяснила, что когда ребенок маленький, его нередко занимают планшетом или различными роликами из интернета.

– В итоге ребенок быстро привыкает к такому регулярному развлечению, <...> становится менее мотивирован к живому общению, не может сдержать нагрузку вовлечения в разные учебные процессы, дела, – сказала Палехова.

Как результат, с возрастом дети и подростки остро и агрессивно реагируют, если им запрещают использовать свои смартфоны и интернет в целом. Чтобы избежать конфликтов, нужно позволять малышам проводить время с устройствами только под присмотром и ограниченное количество времени – 30-60 минут для дошкольников.