Названо оптимальное время использования гаджетов для детей

Родителям следует разрешать детям и подросткам проводить в Сети за компьютерами и другими гаджетами строго ограниченное количество времени. Об этом предупредила российский врач-психотерапевт Оксана Палехова.
Специалист объяснила, что когда ребенок маленький, его нередко занимают планшетом или различными роликами из интернета.
– В итоге ребенок быстро привыкает к такому регулярному развлечению, <...> становится менее мотивирован к живому общению, не может сдержать нагрузку вовлечения в разные учебные процессы, дела, – сказала Палехова.
Как результат, с возрастом дети и подростки остро и агрессивно реагируют, если им запрещают использовать свои смартфоны и интернет в целом. Чтобы избежать конфликтов, нужно позволять малышам проводить время с устройствами только под присмотром и ограниченное количество времени – 30-60 минут для дошкольников.
Детям в 10-12 лет стоит разрешать смотреть познавательный контент в пределах часа – двух, а подросткам – двух – трех часов. Если же ребенок с детства привык к соцсетям и видеохостингам, исправить ситуацию будет сложнее. Об этом пишет "Газета.ру".