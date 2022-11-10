Как сделать так, чтобы ребенок вас слушал

На уме у детей часто вертится множество вещей: от учёбы до компьютерных игр. И родители в этом списке порой стоят далеко не на первом месте. К тому же в подростковом возрасте мозг иногда кажется слишком перегруженным, ведь вокруг ребёнка слишком много внешних раздражителей.

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Однако воспитание включает в себя умение ребёнком слушать — и слышать слова своих мамы и папы. Есть несколько хитростей, которые помогают детям сосредоточиться на том, что говорят родители. Тлум.Ру делится такими лайфхаками.

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1. Не начинайте говорить, пока не привлечёте внимание ребёнка

Сформируйте связь с детьми ещё до того, как начнёте говорить. Не стоит думать, что просьбы, крикнутые из другой комнаты, будут услышаны. Если ребёнок чем-то занят, подойдите к нему и опуститесь на его уровень, слегка прикоснувшись к нему. Заговорите о том, что он делает — это поможет создать связь, а это, в свою очередь, сформирует условия для того, чтобы вас слушали. При этом вы не манипулируете ребёнком, вы признаёте и уважаете то, что для него важно.Подождите, пока он не посмотрит наверх, устанавливая с вами зрительный контакт, а затем начните говорить. Если он не поднимает глаз, убедитесь, что вы привлекли его внимание, спросив: «Могу я кое-что сказать?». Когда он поднимет глаза, начните говорить.

2. Не повторяйтесь

Если вы спросили что-то у ребёнка один раз и не получили ответа, не повторяйтесь. Вам не хватает внимания детей — вернитесь к шагу 1 и попробуйте применить его.

3. Используйте меньше слов

Большинство из нас разбавляют мысль лишними словами и таким обрахом теряют внимание детей. Используйте как можно меньше слов, когда говорите с ними.

4. Посмотрите на ситуацию глазами ребёнка

Если бы вы были заняты чем-то, что доставляет вам удовольствие, и кто-то попросил вас прекратить это и заняться чем-то другим, что не является для вас приоритетом, как бы вы себя чувствовали? Вам не обязательно понимать приоритеты ребёнка, однако стоит признавать вещи, которые для него важны.

5. Наладьте сотрудничество

Никто не хочет слушать того, кто отдаёт приказы — это всегда вызывает сопротивление. Подумайте о том, что вы чувствуете, когда кто-то командует вами. Вряд ли вы сотрудничаете с энтузиазмом. Лучше предложите опции: спросите, хочет ли ребёнок идти в ванную сейчас или через несколько минут.

6. Сохраняйте спокойствие

Когда мы расстраиваемся, дети чувствуют себя небезопасно и начинают защищаться. Пытаясь защитить себя или дать отпор, они становятся менее эффективными в том, чтобы слушать и упускают из виду наше послание. К примеру, если вы опаздываете, плохой идеей будет отчитывать всех за медленные сборы — куда лучше будет выдохнуть и помочь сложить вещи и зашнуровать ботинки. Как только всё будет готово, можно будет пообщаться о том, что вас расстроило и как можно было бы исправить это в будущем.

7. Закрепите рутину

Если вы выстроите ежедневную рутину, у вас будет меньше необходимости вести себя как строгий начальник. Распорядок — это просто обычные привычки, например, то, что дети делают перед тем, как выйти из дома: чистка зубов, умывание и другие вещи. Если мама или папа создадут наглядный график, детям будет проще придерживаться полезных привычек.

8. Слушайте

Если вы залипаете в телефон, пока ребёнок рассказывает вам о своём дне, вы подаёте ему неправильный пример. Если вы действительно хотите, чтобы ваши сын или дочь слушали вас, прекратите то, что вы делаете, и слушайте. Это займет всего лишь несколько минут, а в ответ вы получите доверительные и приятные отношения.

9. Проверяйте понимание

В большинстве случаев, когда дети не «слушают», они просто не настроились на нас. Но если ваш ребёнок постоянно кажется неспособным обработать ваши слова, у него может быть нарушение внимания или проблемы с умением слушать.

10. Сократите свои требования