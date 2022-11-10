Как беременность изменяет мозг женщины

Известно, что беременность и роды сильно влияют на мозг женщины, её настроение и поведение. Но что конкретно происходит в мозге в этом случае?

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На ежегодном собрании Общества нейронаук Neuroscience 2022 были представлены новые данные, связанные с особенностями мозга молодых матерей. Психические расстройства после беременности и родов возникают у женщин довольно часто. К примеру, около 20 % от 3,5 миллионов американок, которые рожают ежегодно, страдают депрессией и тревожным расстройством.

На сегодняшний день учёные узнали, что восприимчивость либо устойчивость к послеродовой депрессии связаны с изменениями нейроиммунных маркеров и гормонов. Это стало известно благодаря экспериментам на грызунах.

Кроме того, факторы, регулирующие экспрессию генов в сетях памяти и обучения, могут быть связаны с долгосрочными эффектами опыта материнства. К такому выводу специалисты пришли после анализа мозга мышей.