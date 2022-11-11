Как не избаловать ребенка: ответ психолога

Избалованные дети исполняют свои желания в ущерб другим. Дети, у которых было счастливое детство, развиваются лучше. Подробности о том, как не избаловать ребенка, «ФедералПресс» рассказала детский психолог Елена Скорина.
«Дети, у которых было счастливое детство и благополучные семьи, лучше развиваются самостоятельно, умеют справляться с трудностями и обладают стрессоустойчивостью», – отметила психолог.
По мнению Скориной, чтобы не избаловать ребенка, нужно придерживаться золотой середины в удовлетворении его потребностей. Речь идет в первую очередь в физиологических потребностях, в потребностях в безопасности и любви. После этого в ним добавляются потребности в уважении, познании, потребности эстетического характера, потребности принадлежать к чему-либо, кому-либо, а также потребность в самоактуализации.
«Как будет ребенок удовлетворять эти потребности чаще всего идет из семьи. Задача родительства, адаптировать ребенка к окружающей среде с учетом его потребностей», – подчеркнула специалист.
Она считает, что важно научить детей, обозначать свои границы, чувствовать границы других детей и взрослых, чтобы адекватно реагировать на окружающую среду.
«На примерах стоит показывать ребенку причинно-следственную связь, что было и что случилось. Так он учится выстраивать логические цепочки – взаимодействовать с внешним миром. В этом случае у ребенка выработается социально приемлемое поведение», – подытожила Скорина.