Как не избаловать ребенка: ответ психолога

Избалованные дети исполняют свои желания в ущерб другим. Дети, у которых было счастливое детство, развиваются лучше. Подробности о том, как не избаловать ребенка, «ФедералПресс» рассказала детский психолог Елена Скорина.

«Дети, у которых было счастливое детство и благополучные семьи, лучше развиваются самостоятельно, умеют справляться с трудностями и обладают стрессоустойчивостью», – отметила психолог.

По мнению Скориной, чтобы не избаловать ребенка, нужно придерживаться золотой середины в удовлетворении его потребностей. Речь идет в первую очередь в физиологических потребностях, в потребностях в безопасности и любви. После этого в ним добавляются потребности в уважении, познании, потребности эстетического характера, потребности принадлежать к чему-либо, кому-либо, а также потребность в самоактуализации.