Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
3 часа назад

Ученые доказали пользу сквишей и поп-итов для детей

Lenta.ru

Новосибирские ученые пришли к выводу, что популярные антистресс-игрушки, в том числе сквиши и поп-иты, способны не только избавлять от стресса и влиять на развитие мелкой моторики, но и заменить детям гаджеты. Об этом сообщается на сайте ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора.

Ученые доказали пользу сквишей и поп-итов для детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В настоящее время специалисты НИИ гигиены планируют разработать методические рекомендации об использовании таких игрушек в образовательном процессе.

«Изучению подлежат показатели, характеризующие концентрацию внимания и умственную работоспособность, настроение, аппетит, успешность выполнения дозированных заданий, потребность в вербальном общении», — говорится в публикации.

Отмечается, что антистресс-игрушки воздействуют на центральную нервную систему благодаря мелкой моторике пальцев и за счет переключения внимания. Это дает быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый с хорошо организованной динамической паузой. Исследование будет проводиться на протяжении всего учебного года и летних каникул.

Дети,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители