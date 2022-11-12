Ученые доказали пользу сквишей и поп-итов для детей

Новосибирские ученые пришли к выводу, что популярные антистресс-игрушки, в том числе сквиши и поп-иты, способны не только избавлять от стресса и влиять на развитие мелкой моторики, но и заменить детям гаджеты. Об этом сообщается на сайте ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора.

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В настоящее время специалисты НИИ гигиены планируют разработать методические рекомендации об использовании таких игрушек в образовательном процессе.

«Изучению подлежат показатели, характеризующие концентрацию внимания и умственную работоспособность, настроение, аппетит, успешность выполнения дозированных заданий, потребность в вербальном общении», — говорится в публикации.