Эксперты рассказали, как обезопасить ребенка в Интернете

Специалисты рассказали, каким образом можно защитить ребенка от мошенничества, нежелательного контента и сомнительных людей в Интернете, сообщает PRIMPRESS.

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По словам специалистов, в первую очередь ребенку следует создать отдельную учетную запись, в которой можно установить права пользования. У ребенка не должно быть возможности самостоятельно удалять или устанавливать различные приложения без ведома родителя.

Также стоит установить родительский контроль и исключить небезопасные, на взгляд родителей, сайты из поисковых возможностей.

Необходимо провести с ребенком информационную беседу, объяснив, что в киберпространстве много опасностей и не всему и всем в нем можно доверять. Устанавливать приложения стоит только из официальных источников и специализированных магазинов.

Следует закрыть страницы в социальных сетях, чтобы доступ к их просмотру был только у близких друзей.