Папа-тигр и библиоманты. Шесть книг для чтения с детьми

По выходным сотрудники московских библиотек рассказывают mos.ru о книгах, которые могут увлечь не только детей разного возраста, но и их родителей. Их можно читать вместе, а после — обсуждать прочитанное. Полина Винник выбрала шесть книг, проверенных читателями библиотеки № 114, где она работает, и ею лично.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Малышам

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«Когда твой папа — тигр» Ирины Зартайской

Обязательно познакомьте ребенка с милым тигренком, который рассказывает о своем папе, сравнивая его с отцами детенышей других животных. Особенно эта книга понравится любознательным малышам: в ней интересно изложено много фактов о зверях. А яркие иллюстрации, сделанные художницей Елизаветой Третьяковой, порадуют всех без исключения.

Такую книжку просто необходимо иметь в своей домашней библиотеке. Я, например, уже приготовила один экземпляр в качестве новогоднего подарка. Скажу по секрету: его получит мой племянник.

«Жили-были карандаши» Тамары Михеевой

Замечательный автор Тамара Михеева написала много книг для ребят разных возрастов. Все они пользуются большой популярностью. Если ваша семья пока не знакома ни с одной, советую начать с этой легкой познавательной книжки.

Во-первых, это прекрасный вариант для чтения перед сном, а во-вторых, книга поможет развить творческое мышление и фантазию. Многие родители замечали, что после прочтения их дети стали больше интересоваться рисованием. Для некоторых ребят книга Тамары Михеевой даже стала стимулом для поступления в художественную школу.

Ребятам постарше

«Асино лето» Тамары Михеевой

И снова — книга Тамары Михеевой. Повесть «Асино лето» оставляет после прочтения самые теплые и нежные чувства. И пусть вас не смущает, что на календаре ноябрь: всегда приятно подумать о лете, когда за окном пасмурная погода. Взрослым тоже будет интересно: вы вспомните свое детство, игры, которые когда-то увлекали.

Главная героиня — девочка по имени Прасковья (или Ася, как зовут ее родители). Приехав в летний лагерь, она и представить себе не могла, что местный лес окажется волшебным, а сама она — отважной героиней, способной на спасение друга. Асю ждут невероятные приключения, верными товарищами в которых станут гномы и магические существа. Она даже научится летать! А самое главное — девочка сможет побороть свои страхи.

«Астровитянка» Николая Горькавого

Для всех любителей научной фантастики рекомендую трилогию Николая Горькавого «Астровитянка» (да-да, именно так, через «а»!). В результате космической аварии главная героиня Никки потеряла родителей и осталась совсем одна на астероиде. Спустя 10 лет ее находят и возвращают на Землю. Там Никки, которую называют Космическим Маугли, узнает, что та авария не была несчастным случаем. Героине предстоит не только адаптироваться в обществе, но и найти виновных в гибели своей семьи.

Автор книги о Никки — ученый-астрофизик, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии СССР. Дети узнают много интересных фактов из мира физики, биологии, химии, математики — можно не только получить удовольствие, следя за сюжетом, но и обогатить свои знания, которые обязательно пригодятся в будущем.

Интересный факт: Горькавый родился в Челябинске и с удовольствием упоминал об этом городе и близлежащих местах на страницах трилогии. Вы встретите южноуральский национальный парк «Таганай», города Коркино, Копейск. Если вы родом из этих мест, то ностальгия вам обеспечена. И еще один факт — для любителей «Гарри Поттера» Джоан Роулинг: в «Астровитянке» можно увидеть аналог игры квиддич.

Подросткам

Серия «Время библиомантов» Кая Майера

Главная героиня, Фурия Саламандра Ферфакс, всегда знала о магии книг, ведь ее род — потомственные библиоманты. Они верят, что каждая книга имеет свою душу, скрывает в себе огромное пространство, населенное разными загадочными существами. Но не все книги такие. Есть и пустые книги, способные поглотить все, что человечество написало за свою историю. Такие Фурия и ее отец уничтожают.

Открыв первую книгу серии «Время библиомантов» — «Начало пути», — я поразилась масштабу мира, созданного немецким писателем Каем Майером, но прочитала ее за два дня. Затем были вторая и третья части, «Противостояние» и «Книга крови», но история долго не отпускала меня, и мыслями я часто возвращалась в нее.

«Хранилище ужасных слов» Элии Барсело

Когда-то я взяла эту книгу с полки из чистого любопытства, то никак не могла предположить, что она сможет оставить такой глубокий след. История заставит переосмыслить важность и правильность слов, которые произносятся под влиянием эмоций.

Даже одно слово способно нанести страшную рану, которая может кровоточить долгие годы, — именно об этом придется задуматься главной героине Талье. В сердцах она выкрикнула своей матери, что больше ее не любит, и та ушла. Чтобы исправить ситуацию, девочка должна отправиться в место, куда не каждому суждено добраться, — в Хранилище ужасных слов. Там она познакомится с Пабло, которого постигла похожая беда. Вместе герои научатся взвешивать каждое слово и говорить только то, что действительно хочется сказать.