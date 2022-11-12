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1 час назад

Ученые сообщили о пользе антистресс-игрушек для детей

Мира Маркина

Новосибирские ученые провели первый этап экспериментальной исследовательской работы, изучающей влияние антистресс-игрушек на когнитивные функции и психоэмоциональное состояние детей, информация об этом опубликована на сайте ФБУН "Новосибирского научно-исследовательского института гигиены" Роспотребнадзора.

Ученые сообщили о пользе антистресс-игрушек для детей
Фото: UnsplashUnsplash

Ученые заключили, что игрушки типа популярных поп-итов способны оказывать релаксирующее действие, воздействуя на центральную нервную систему благодаря мелкой моторике пальцев. Также есть мнение, что подобные вещи способны отвлечь ребенка от гаджетов, что тоже является достоинством этих игрушек.

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В планах новосибирских ученых продолжать исследовательские работы и разработать методические рекомендации по использованию антистресс-игрушек в образовательном процессе.

«Изучению подлежат показатели, характеризующие концентрацию внимания и умственную работоспособность, настроение, аппетит, успешность выполнения дозированных заданий, потребность в вербальном общении», — сообщается на сайте института.

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Дети,Роспотребнадзор,
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