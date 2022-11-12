Российские ученые доказали пользу антистресс-игрушек для детей, увлеченных гаджетами

Новосибирские ученые выяснили, что популярные игрушки помогают не только избавляться от стресса и развивать мелкую моторику, но и заменять детям гаджеты. Об этом сообщили на сайте ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" Роспотребнадзора.

Фото: СОВА СОВА

Так, например, основное действие популярной антистресс-игрушки поп-ита — надавливание, при котором он издаёт приятный звук. Учеными доказано, что это эффективный способ для концентрации внимания на игрушке, отвлечения от неприятных мыслей.

В ходе исследования были выявлены положительные результаты, об этом свидетельствует снижение стрессового восприятия, тревожности у детей и более высокие результаты выполнения дозированных заданий. В публикации говорится:

Принято решение о необходимости продолжения исследований, расширения перечня изучаемых показателей в формате мониторинга в течение всего учебного года, оценки прогнозируемости результатов и разработки методических рекомендаций о порядке использования игрушек в образовательном процессе, отдыхе и оздоровлении детей, а также методических аспектах оценки правильности подбора игрушек с учетом возраста, темперамента и психотипа ребенка.

Кроме того, антистресс-игрушки воздействуют на центральную нервную систему благодаря мелкой моторике. Это дает быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый с хорошо организованной динамической паузой.