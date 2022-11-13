Почему детям нужно покупать поп-иты

Новосибирские учёные пристально присмотрелись к детским поп-итам и симплам-димплам, чтобы понять — бесполезная ерундовина это или инструмент детского развития. И оказалось, что второе.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалистов, эти яркие игрушки на самом деле выполняют очень много функций и для детей едва ли не необходимы. Вот это поворот. Поп-иты и все похожие на них антистресс-игрушки вроде спиннеров, слаймов, липких шариков, браслетов-тянучек и других в первую очередь помогают снизить уровень тревожности. И если вы думали, что у детей его нет, то сильно ошибались.

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Малыши часто прокручивают в голове страшные мысли, и из-за такой карусели в голове у них уровень стресса начинает зашкаливать. Разорвать такой круг помогают яркие игрушки, которые своей простотой и методичностью отвлекают внимание на себя. Лопание пузыриков превращается в своеобразную медитацию, главное — сконцентрироваться на этом. Особенно советуют подарить такую игрушку карапузу, если заметили у него неспокойное поведение — наматывает прядь волос на палец, грызёт ногти или ковыряет кожу вокруг них. Этакая деятельность без реального выхлопа.

Поп-иты помогают и встряхнуть ребёнка, восстановив его КПД, например, во время выполнения домашнего задания. Чем оно длиннее и объёмнее, тем сильнее вытягивается лицо карапуза, а скорость работы падает. Если периодически вручать ему поп-ит, то такие перерывы изрядно помогут ему отдохнуть и сесть за уроки с новой силой.