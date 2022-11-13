Почему не стоит обижаться на грубость подростков

Родители с тревогой ждут наступления подросткового возраста, но чаще всего эта противоречивая пора все равно застигает их врасплох. Трудно принять неожиданную смену характера сына или дочери и пережить все сюрпризы переходного периода. Как относиться к новым отрицательным сторонам характера детей? Что не надо делать, чтобы не оттолкнуть ребенка? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист Евгения Бородина, мать двоих детей, один из которых подросток.

Фото: m24.ru m24.ru

Только недавно вы по выходным за ручку вместе гуляли в парке, вечерами шептались перед сном, обсуждая, как прошел день. Теперь же ребенок не подпускает к себе, а мамины попытки наладить отношения натыкаются на раздраженное "Отстань". Родители не сразу понимают, в чем дело. Им кажется, что школьник плохо себя ведет из вредности, нарочно действуя на нервы. Взрослые думают, что стоит только строгим голосом призвать его к порядку и послушанию, как он сразу изменится в лучшую сторону и все станет как прежде. Но так не бывает. Можно до последнего цепляться за методы, которые работали с карапузами, но успеха они не принесут.

Видео дня

К сожалению, многие родители сами не знают, как вести себя с подростками. Одни привыкли быть авторитетом для детей и болезненно переживают, что их мнение отныне ничего не значит. Другие до последнего цепляются за сына или дочь, пытаясь удержать их рядом собой и делая вид, что ничего особенного не происходит. А третьи сами переживают кризис среднего возраста и ранимы и чувствительны едва ли не так, как и их дети.

Грубость, непослушание, пренебрежительное отношение к своим домашним обязанностям и учебе – явные признаки сложного переходного периода. Мальчики и девочки не понимают, что с ними происходит. Меняется тело, внешность, характер, поведение, отношения с другими людьми. Педагоги и психологи предупреждают: завинчивать гайки и давить на подростка в этот период нельзя.

В переходном возрасте маленький человек способен не просто замкнуться в себе или бросить в лицо родителям злые слова. Подростки склонны к спонтанным поступкам: в отчаянии они способны хлопнуть дверью и уйти из дома. И такой уход может стоить кому-то здоровья и даже жизни. Кстати, специалисты по безопасности советуют ни в коем случае в качестве наказания не отбирать у школьников мобильные телефоны. Дети должны всегда быть на связи: по смартфону можно в случае необходимости отследить путь беглеца. Да, взрослым надо привыкать к новой роли.

Сложность в том, что потакать маленькому грубияну во всем и терпеть его выходки в ожидании, что он перебесится, тоже не стоит. Подросток должен знать, что все основные правила, принятые в семье, действуют. Но важно исключить командирский тон, избавиться от снисходительных интонаций, больше подходящих для общения с малышом. И не надо идти на принцип, зацикливаясь на мелочах. Неубранная постель и разбросанные на полу вещи не стоят того, чтобы смотреть на сына или дочь как на врага.

Нельзя комментировать и критиковать каждый неловкий шаг отпрыска. Это может аукнуться тем, что подросток замкнется в себе и не подпустит родителей близко к себе вплоть до того периода, когда станет взрослым.

Родители не должны отпускать негативные замечания по поводу внешнего вида и одежды, с которыми подростки начинают экспериментировать в переходный период. Они кажутся себе гадкими утятами и пытаются что-то изменить в своем облике. Любое насмешливое замечание может задеть за живое и способствовать снижению самооценки.

Пока идет война с внешним и внутренним миром, ребенок должен понимать, что его по-прежнему любят, а дом – это тихая гавань в бурном море проблем, а не место, где вечно нет покоя. Грубость и отчуждение – это не то, что дети будут адресовать нам всю жизнь. Это временное явление, которое нужно вместе пережить, пока подросток выстраивает новую модель поведения.

Если дело дошло до серьезного разговора, то беседу нельзя вести на повышенных тонах, обзывать и высмеивать детей. Психологи советуют донести до подростка: взрослые считают плохим не самого ребенка, а его поступки, которые выходят за пределы нормы.