Как приучить школьника к здоровому питанию

Для успешного обучения в школе ребенок должен быть не только заинтересован получением знаний, но правильно и вовремя питаться. Психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Ольга Калинова рассказала, как помочь ребенку сформировать правильные пищевые привычки.

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Соблюдать тайминг

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В школе дети питаются в соответствии со временем посещения столовой. Для многих поначалу это может быть непривычно, поскольку дома, как правило, нет расписания приемов пищи. Ребята часто не хотят есть к моменту школьного завтрака или обеда, а еще могут отвлекаться на игры и разговоры в столовой. Родителям следует помочь своим школьникам привыкнуть к определенному таймингу с фиксированными перерывами между приемами пищи, и лучше всего это делать в спокойной домашней обстановке.

Приучать к разнообразию

Ребенку обязательно нужно объяснить, что пища должна быть разнообразной: если он любит макароны, это не значит, что можно есть только их.

В рационе школьника должны быть блюда и гарниры, приготовленные разными способами: вареные, печеные, тушеные и так далее. Вариативность поможет ребенку сформировать широкие вкусовые предпочтения. Этому поспособствуют и школьные столовые: в обновленном меню сегодня на выбор учащихся 11 вариантов первых блюд, 9 видов основных мясных блюд и 5 видов гарниров. При этом все блюда приготовлены по специальным рецептам в рамках рекомендаций специалистов по детскому питанию.

Учить ориентироваться на свой вкус

Умение есть разнообразную пищу и спокойное отношение к новым блюдам – это хорошо, но, если вариантов много, ребенок должен уметь делать выбор. К этому родители могут приучать дома, предлагая альтернативы: «Ты сегодня хочешь кашу с абрикосовым или клубничным джемом? Хочешь выпить чай или какао? Какое блюдо ты бы хотел попробовать на выходных?».

Если ребенку регулярно предлагать разные вариации блюд, он сможет лучше прислушиваться к собственным ощущениям и формировать личные предпочтения. В школьных столовых дети тоже подстраивают меню под свои вкусовые предпочтения. Ученики самостоятельно выбирают соус к гарнирам, добавляют к сырникам или блинчикам любимые сладкие топпинги, составляют салаты из предложенных овощей, решают, добавлять ли молоко в кашу.

Объяснить связь правильной пищи и здоровья

Пищевые привычки формируются в детстве: от них в дальнейшем зависит здоровье человека, его умение соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, а также контролировать употребление сахара. Объясните ребенку, как именно пища влияет на организм.