Что делать, чтобы ребенок не болел в детсаду

Врач-инфекционист Светлана Ищенко рассказала, что нужно делать, чтобы ребенок не болел в школе и детсаду. Рекомендациями специалист поделилась в соцсетях.

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«Ополаскивайте после улицы рот и нос простой водой, мойте руки. Это позволит снизить угрозу вирусных болезней в два раза», – отметила Ищенко.

Также, по ее словам, необходимо поощрять физическую активность ребенка, следить за режимом дня и правильным сном. Перед сном стоит исключить быстрые углеводы. Кроме того, из рациона стоит убрать вредную пищу – чипсы, газировку, промышленные сладости. Вместо этого – подключить здоровое питание. И нормализовать питьевой режим.

Светлана Ищенко добавила, что для детского организма важно употреблять овощи и фрукты, которые помогают работе кишечника.