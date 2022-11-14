5 признаков, что ваш ребенок избалован

Если ребенок вдруг стал капризным, то проблема, скорее всего, в вашем воспитании. Срочно выстраивайте границы и устанавливайте ограничения. Еще есть шанс дать отпор избалованности!
Когда-то вы убирали за чадом игрушки, а потом взяли на себя все домашние хлопоты. Ничего удивительного, что просьба помыть посуду вызывает у него недоумение. Ребенок вообще-то в Minecraft строит, а вы его отвлекаете!
Ваш ребенок привык, что мир вращается вокруг него, и искренне недоумевает, когда другие дети не идут на уступки. Сверстники стараются его избегать, а в случае чего могут и треснуть за капризы пластиковой лопаткой.
Иначе вас ждут надутые губы или закрытая дверь комнаты с табличкой «Взрослым вход запрещен». Ежедневные конфеты стали в вашей семье обязательным ритуалом, который лучше соблюдать, если не хотите нарваться на скандал.
Это ваш сын вчера катался по полу в магазине игрушек, когда ему не купили пятого по счету Хагги Вагги? Что ж, он просто привык, что его хотелки выполняют по щелчку пальцев. Поэтому не удивляйтесь.
А вы сразу бросаете все дела и садитесь играть с ним в UNO или смотреть 388-ю серию «Наруто». Его комната может ломиться от игрушек, но развлечь себя самостоятельно ребенок не может. Вы для него и родитель, и массовик-затейник.