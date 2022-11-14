Как распознать детскую зависть и справиться с ней

Зависть — чувство, избежать которого практически невозможно. Это ответ вашего разума на определённые обстоятельства. Во взрослом возрасте бороться с пагубными мыслями, сопровождающими зависть, намного проще, чем в юности. Телеканал «МУЛЬТ» рассказывает, как отличить детскую зависть от обычных капризов и что делать, чтобы справиться с её появлением.

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Напомним ещё раз, что в зависти нет ничего зазорного. Переживать стоит тогда, когда это чувство переполняет естество — ваше или ребёнка — и мешает жить. У детей зависть появляется часто, контролировать её сложнее некуда, да и это практически инстинктивное действие — выплеснуть эмоции. Дети ещё не понимают, почему другой ребёнок получает игрушки лучше, а старшие братья или сёстры у родителей в фаворе, даже если тот надуманный. Малыши начинают показывать зависть в возрасте от двух лет из желания быть на первом месте всегда, во всём и у всех. Чувство меры пока не сформировано, оно отсутствует, из-за чего у зависти достаточно свободного места для появления и нездорового формирования.

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Проявляют это чувство дети разными способами. Знакомьтесь с четвёркой самых очевидных:

Агрессия

Применение физической силы к тому, кого похвалили или попытки испортить его вещи — порвать новую красивую футболку, сломать игрушку, которая досталась «не тому».

Оскорбления

Нередко дети используют обратную тактику: когда они слышат похвалу в адрес своего «врага», то начинают принижать соперника, перечисляя его недостатки. Чаще всего те вымышлены, но у ребёнка есть цель, к которой он стремится — очернить чужую честь и достоинство, тем самым подняв собственный рейтинг.

Игнорирование

Если зависть становится преградой для дружбы, а у малыша появляются негативные эмоции к тому, с кем он раньше был не разлей вода, то подобное приводит к попыткам всячески отгородить себя от дальнейшего общения с фаворитом. Не разговаривать, убегать и всё в таком духе. Дети действуют не по принципу «Не можешь победить — возглавь», они выбирают вариант «Не можешь победить — игнорируй».

Копирование

Это, кажется, наиболее безобидный способ справиться с завистью. Если малыш долгое время упрашивает купить ему куклу, раскраску или что-то, что «Есть у Пети», то вероятно просьбы подкреплены ещё и желанием показать, что не Пете одному достаются крутые вещи. Пусть знает и нос не задирает.

Как это исправить?

Итак, вы осознали, что ваш ребёнок регулярно поддаётся зависти. Первый шаг на пути к решению проблемы — её принятие. Пора исправлять ситуацию. Для начала обратите внимание на своё поведение. Вот короткий чек-лист, ответы на вопросы из которого помогут опознать, насколько сильно вам, родители, придётся изменить собственное поведение:

Вы жалуетесь на коллег, которые, работая меньше, получают больше денег и прочих бонусов; Вы любите обсудить достижения знакомых, уповая на то, что им всё достаётся просто так и без усердий; Вы регулярно сравниваете своего ребёнка с другими (здесь не играет роли, выигрывает ваш малыш подобные соревнования или нет); Вам проще поддаться на нытьё и истерики ребёнка, купив ему очередную игрушку-однодневку, чем разобраться в причине появления хотелки.

Если ваше поведение совпадает с перечисленными пунктами хотя бы пару раз, пора работать над собой. Вы самостоятельно выстраиваете свой мир, свои мысли и своё окружение. Нагнетая ощущение «Мне в этой жизни ничего классного не достанется без пота и слёз», вы заранее создаёте негативную установку. Пот и слёзы есть у всех, некоторые люди предпочитают попросту не распространяться о том, каких трудов им стоило заработать на машину/квартиру/отдых на островах.

Избавляйтесь от пагубных привычек и ищите позитив

Следующим шагом должен стать разговор между вами и ребёнком, в котором вы объясните, что зависть — такое же обычное чувство, как радость или грусть. Важно не поддаваться ему надолго и не позволять управлять собой. Скажите: «Я тебя понимаю, я и сам/а завидовал/а и завидую даже сейчас. Помни, что я люблю тебя даже таким».