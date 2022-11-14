Как помочь ребенку адаптироваться к ношению очков

Если врач выписал ребенку очки для регулярного ношения, то родителям надо помочь ему к ним привыкнуть. При этом важно, чтобы дети захотели носить очки. Об этом «Радио 1» сообщила детский нейропсихолог Наталья Наумова .

Специалист подчеркнула, что важно не давать детям решение, а помочь им принять его самостоятельно. Нужно оказать ребенку поддержку, разговаривать с ним, не критиковать и не принуждать носить очки. Необходимо, чтобы ребенок самостоятельно принял данное решение. Расскажите ребенку, что есть множество людей, которые ходят в очках, даже среди звезд. Во время выбора этого аксессуара стоит посоветоваться с ребенком, узнать, какие очки ему понравились.