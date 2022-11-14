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2 часа назад

Как помочь ребенку адаптироваться к ношению очков

Вести Подмосковьяиещё 1

Если врач выписал ребенку очки для регулярного ношения, то родителям надо помочь ему к ним привыкнуть. При этом важно, чтобы дети захотели носить очки. Об этом «Радио 1» сообщила детский нейропсихолог Наталья Наумова.

Как помочь ребенку адаптироваться к ношению очков
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Специалист подчеркнула, что важно не давать детям решение, а помочь им принять его самостоятельно. Нужно оказать ребенку поддержку, разговаривать с ним, не критиковать и не принуждать носить очки. Необходимо, чтобы ребенок самостоятельно принял данное решение. Расскажите ребенку, что есть множество людей, которые ходят в очках, даже среди звезд. Во время выбора этого аксессуара стоит посоветоваться с ребенком, узнать, какие очки ему понравились.

Эксперт отметила, что дети, у которых дома кто-либо носит очки, относятся к ним лояльнее. Кроме того, сейчас наметилась новая тенденция – дети стали меньше стесняться носить очки, подытожила Наталья Наумова.

Дети,Наталья Наумова,
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