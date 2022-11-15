Что подарить детям на Новый Год: топ-35 идей

Новый год — время чудес и исполнения желаний. Но чем старше становится ребенок, тем сложнее ему угодить. Подарок на Новый год ребенку желательно искать заранее, не всегда у родителей находится на это время.

«Рамблер» предлагает лучшие идеи подарков на Новый год для детей, чтобы у родителей меньше болела голова и оставалось больше свободного времени для других хороших занятий.

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Подарки на Новый год для младенцев

Самые благодарные получатели подарков, им все нужно и все подходит. Определяете сумму, которую готовы потратить на подарки малышу, и действуете в заданных рамках. Что дарить крошечным детям:

Всевозможные погремушки,

Музыкальные игрушки с кнопками, крутилками, шуршалками,

Развивающие игрушки по возрасту,

Книги для самых маленьких,

Одежда.

Малыши от года до трех лет

Здесь выбор подарка на Новый год уже гораздо шире. В этом возрасте дети продолжают с интересом изучать окружающий мир, осваивать новые навыки и территории. Обратите внимание на следующие подарки:

Магнитная рыбалка — кроме рыбок, это могут быть червячки, яблоки, пчелки, главное — сам принцип, когда ребенок с помощью удочки, к концу которой прикреплен магнитики, «ловит» другие мелкие предметы;

Самые разные сортеры — чем старше ребенок, тем сложнее фигуры;

Пазлы — для годовалых детей подойдут пазлы из двух деталей, для трехлеток можно выбирать более сложные картинки;

Бизи-кубики и бизи-борды — отличный подарок, которого хватит надолго. Многим детям нравится подолгу нажимать на выключатели, застегивать и расстегивать молнию, закрывать и открывать шпингалеты, запирать дверь на замочек и много чего еще;

Интерактивные игрушки — это могут быть зайчики, совы и другие животные, которые умеют рассказывать сказки, петь песенки, называть цвета, издавать самые разнообразные звуки;

Прыгуны — шары или в виде животных, понравятся активным детям, которым сложно усидеть на месте;

Беговелы, самокаты и трехколесные велосипеды;

Музыкальные инструменты — пусть это будет не барабанная установка, а например, ксилофон;

Антистресс-игрушки — для детей и их тревожных родителей, попиты, симпл-димплы, сквиши, слаймы, спинеры — все это вполне может стать симпатичным и полезным подарком;

Тесто для лепки;

Планшет для рисования водой.

Дети от четырех до шести лет

В этом возрасте дети уже активно играют в сюжетно-ролевые игры, а значит и подарки могут быть еще интереснее:

Кухонный уголок и набор посуды,

Многоуровневый гараж и автомобильный трек,

Железная дорога,

Конструкторы,

Пазлы,

Лего,

Наборы для игр в стоматолога, кондитера и другие профессии.

Подарки на Новый год для младших школьников

У младших школьников уже появляются первые, будь то динозавры и драконы или космические приключения, а еще они становятся более умелыми, поэтому большинство ограничений при выборе игрушек снимается. Дарить можно:

канцелярские принадлежности с любимыми героями мультфильмов,

мягкие игрушки,

настольные игры,

наборы для проведения опытов,

наборы для творчества — вышивка, картины по номерам, создание собственного аромата, лепка фигурок из глины и так далее.

Новогодние подарки для подростков

Здесь все зависит от того, какой вы хотите сделать подарок — дорогой и полезный или формальный, но приятный. При этом ориентируйтесь не на свой вкус при выборе, а думайте о ребенке, которого хотите порадовать. Обычно в этом возрасте у детей уже есть свои увлечения и даже недорогой подарок может быть в тему.

Универсальные подарки на Новый год

Гаджеты: смартфоны, наушники, внешние зарядные устройства, наручные часы.

Книги

Одежда

Впечатления: билеты на каток, в кино или планетарий, полет в аэротрубе, мастер-класс по керамике, занятие с инструктором по сноуборду или лыжам и так далее.

Конечно, с определенными оговорками, вы хорошо должны знать ребенка, чтобы не возникло проблем с выбором, даже если вы решили подарить носки.

Что нужно помнить

Если вы выбираете подарок не своему ребенку, посоветуйтесь с родителями, возможно, они давно планируют покупку какой-то игрушки, но все никак руки не доходят. Велика вероятность, что какие-то определенные игрушки, чаще всего музыкальные их будут страшно раздражать. Если не хотите потерять дружбу с дорогими вам людьми, лучше действительно выяснить заранее, что подарить ребенку на Новый год.