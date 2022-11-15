Что подарить детям на Новый Год: топ-35 идей

Новый год — время чудес и исполнения желаний. Но чем старше становится ребенок, тем сложнее ему угодить. Подарок на Новый год ребенку желательно искать заранее, не всегда у родителей находится на это время.
«Рамблер» предлагает лучшие идеи подарков на Новый год для детей, чтобы у родителей меньше болела голова и оставалось больше свободного времени для других хороших занятий.
Подарки на Новый год для младенцев
Самые благодарные получатели подарков, им все нужно и все подходит. Определяете сумму, которую готовы потратить на подарки малышу, и действуете в заданных рамках. Что дарить крошечным детям:
- Всевозможные погремушки,
- Музыкальные игрушки с кнопками, крутилками, шуршалками,
- Развивающие игрушки по возрасту,
- Книги для самых маленьких,
- Одежда.
Малыши от года до трех лет
Здесь выбор подарка на Новый год уже гораздо шире. В этом возрасте дети продолжают с интересом изучать окружающий мир, осваивать новые навыки и территории. Обратите внимание на следующие подарки:
- Магнитная рыбалка — кроме рыбок, это могут быть червячки, яблоки, пчелки, главное — сам принцип, когда ребенок с помощью удочки, к концу которой прикреплен магнитики, «ловит» другие мелкие предметы;
- Самые разные сортеры — чем старше ребенок, тем сложнее фигуры;
- Пазлы — для годовалых детей подойдут пазлы из двух деталей, для трехлеток можно выбирать более сложные картинки;
- Бизи-кубики и бизи-борды — отличный подарок, которого хватит надолго. Многим детям нравится подолгу нажимать на выключатели, застегивать и расстегивать молнию, закрывать и открывать шпингалеты, запирать дверь на замочек и много чего еще;
- Интерактивные игрушки — это могут быть зайчики, совы и другие животные, которые умеют рассказывать сказки, петь песенки, называть цвета, издавать самые разнообразные звуки;
- Прыгуны — шары или в виде животных, понравятся активным детям, которым сложно усидеть на месте;
- Беговелы, самокаты и трехколесные велосипеды;
- Музыкальные инструменты — пусть это будет не барабанная установка, а например, ксилофон;
- Антистресс-игрушки — для детей и их тревожных родителей, попиты, симпл-димплы, сквиши, слаймы, спинеры — все это вполне может стать симпатичным и полезным подарком;
- Тесто для лепки;
- Планшет для рисования водой.
Дети от четырех до шести лет
В этом возрасте дети уже активно играют в сюжетно-ролевые игры, а значит и подарки могут быть еще интереснее:
- Кухонный уголок и набор посуды,
- Многоуровневый гараж и автомобильный трек,
- Железная дорога,
- Конструкторы,
- Пазлы,
- Лего,
- Наборы для игр в стоматолога, кондитера и другие профессии.
Подарки на Новый год для младших школьников
У младших школьников уже появляются первые, будь то динозавры и драконы или космические приключения, а еще они становятся более умелыми, поэтому большинство ограничений при выборе игрушек снимается. Дарить можно:
- канцелярские принадлежности с любимыми героями мультфильмов,
- мягкие игрушки,
- настольные игры,
- наборы для проведения опытов,
- наборы для творчества — вышивка, картины по номерам, создание собственного аромата, лепка фигурок из глины и так далее.
Новогодние подарки для подростков
Здесь все зависит от того, какой вы хотите сделать подарок — дорогой и полезный или формальный, но приятный. При этом ориентируйтесь не на свой вкус при выборе, а думайте о ребенке, которого хотите порадовать. Обычно в этом возрасте у детей уже есть свои увлечения и даже недорогой подарок может быть в тему.
Универсальные подарки на Новый год
- Гаджеты: смартфоны, наушники, внешние зарядные устройства, наручные часы.
- Книги
- Одежда
- Впечатления: билеты на каток, в кино или планетарий, полет в аэротрубе, мастер-класс по керамике, занятие с инструктором по сноуборду или лыжам и так далее.
Конечно, с определенными оговорками, вы хорошо должны знать ребенка, чтобы не возникло проблем с выбором, даже если вы решили подарить носки.
Что нужно помнить
Если вы выбираете подарок не своему ребенку, посоветуйтесь с родителями, возможно, они давно планируют покупку какой-то игрушки, но все никак руки не доходят. Велика вероятность, что какие-то определенные игрушки, чаще всего музыкальные их будут страшно раздражать. Если не хотите потерять дружбу с дорогими вам людьми, лучше действительно выяснить заранее, что подарить ребенку на Новый год.
Помните, что дети страшно непостоянные существа, одни игрушки мгновенно становятся их самыми любимыми, другие отлеживаются в дальнем углу, но в любой момент все может поменяться, и игрушка, которая сразу не вызвала никакого интереса, спустя время может стать незаменимой.