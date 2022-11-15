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1 час назад

Что подарить детям на Новый Год: топ-35 идей

Катя Кобышева

Новый год — время чудес и исполнения желаний. Но чем старше становится ребенок, тем сложнее ему угодить. Подарок на Новый год ребенку желательно искать заранее, не всегда у родителей находится на это время.

Что подарить детям на Новый Год: топ-35 идей
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

«Рамблер» предлагает лучшие идеи подарков на Новый год для детей, чтобы у родителей меньше болела голова и оставалось больше свободного времени для других хороших занятий.

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Подарки на Новый год для младенцев

Самые благодарные получатели подарков, им все нужно и все подходит. Определяете сумму, которую готовы потратить на подарки малышу, и действуете в заданных рамках. Что дарить крошечным детям:

  • Всевозможные погремушки,
  • Музыкальные игрушки с кнопками, крутилками, шуршалками,
  • Развивающие игрушки по возрасту,
  • Книги для самых маленьких,
  • Одежда.

Малыши от года до трех лет

Здесь выбор подарка на Новый год уже гораздо шире. В этом возрасте дети продолжают с интересом изучать окружающий мир, осваивать новые навыки и территории. Обратите внимание на следующие подарки:

  • Магнитная рыбалка — кроме рыбок, это могут быть червячки, яблоки, пчелки, главное — сам принцип, когда ребенок с помощью удочки, к концу которой прикреплен магнитики, «ловит» другие мелкие предметы;
  • Самые разные сортеры — чем старше ребенок, тем сложнее фигуры;
  • Пазлы — для годовалых детей подойдут пазлы из двух деталей, для трехлеток можно выбирать более сложные картинки;
  • Бизи-кубики и бизи-борды — отличный подарок, которого хватит надолго. Многим детям нравится подолгу нажимать на выключатели, застегивать и расстегивать молнию, закрывать и открывать шпингалеты, запирать дверь на замочек и много чего еще;
  • Интерактивные игрушки — это могут быть зайчики, совы и другие животные, которые умеют рассказывать сказки, петь песенки, называть цвета, издавать самые разнообразные звуки;
  • Прыгуны — шары или в виде животных, понравятся активным детям, которым сложно усидеть на месте;
  • Беговелы, самокаты и трехколесные велосипеды;
  • Музыкальные инструменты — пусть это будет не барабанная установка, а например, ксилофон;
  • Антистресс-игрушки — для детей и их тревожных родителей, попиты, симпл-димплы, сквиши, слаймы, спинеры — все это вполне может стать симпатичным и полезным подарком;
  • Тесто для лепки;
  • Планшет для рисования водой.

Дети от четырех до шести лет

В этом возрасте дети уже активно играют в сюжетно-ролевые игры, а значит и подарки могут быть еще интереснее:

  • Кухонный уголок и набор посуды,
  • Многоуровневый гараж и автомобильный трек,
  • Железная дорога,
  • Конструкторы,
  • Пазлы,
  • Лего,
  • Наборы для игр в стоматолога, кондитера и другие профессии.

Подарки на Новый год для младших школьников

У младших школьников уже появляются первые, будь то динозавры и драконы или космические приключения, а еще они становятся более умелыми, поэтому большинство ограничений при выборе игрушек снимается. Дарить можно:

  • канцелярские принадлежности с любимыми героями мультфильмов,
  • мягкие игрушки,
  • настольные игры,
  • наборы для проведения опытов,
  • наборы для творчества — вышивка, картины по номерам, создание собственного аромата, лепка фигурок из глины и так далее.

Новогодние подарки для подростков

Здесь все зависит от того, какой вы хотите сделать подарок — дорогой и полезный или формальный, но приятный. При этом ориентируйтесь не на свой вкус при выборе, а думайте о ребенке, которого хотите порадовать. Обычно в этом возрасте у детей уже есть свои увлечения и даже недорогой подарок может быть в тему.

Универсальные подарки на Новый год

  • Гаджеты: смартфоны, наушники, внешние зарядные устройства, наручные часы.
  • Книги
  • Одежда
  • Впечатления: билеты на каток, в кино или планетарий, полет в аэротрубе, мастер-класс по керамике, занятие с инструктором по сноуборду или лыжам и так далее.

Конечно, с определенными оговорками, вы хорошо должны знать ребенка, чтобы не возникло проблем с выбором, даже если вы решили подарить носки.

Что нужно помнить

Если вы выбираете подарок не своему ребенку, посоветуйтесь с родителями, возможно, они давно планируют покупку какой-то игрушки, но все никак руки не доходят. Велика вероятность, что какие-то определенные игрушки, чаще всего музыкальные их будут страшно раздражать. Если не хотите потерять дружбу с дорогими вам людьми, лучше действительно выяснить заранее, что подарить ребенку на Новый год.

Помните, что дети страшно непостоянные существа, одни игрушки мгновенно становятся их самыми любимыми, другие отлеживаются в дальнем углу, но в любой момент все может поменяться, и игрушка, которая сразу не вызвала никакого интереса, спустя время может стать незаменимой.

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