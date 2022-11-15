Почему некоторые дети не такие активные, как остальные

Вообще малоподвижный образ жизни вредит здоровью, и это уже доказано учёными. Особенно опасно это для детей. И вот от чего зависит, много ли двигаться будет в течение дня ребёнок.

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Научно доказано, что из-за сидячего образа жизни увеличивается вероятность повышения холестерина в крови, кровяного давления, возникновения проблем с сердцем. Команда исследователей решила выяснить, с чем может быть связан малоподвижный образ жизни у детей.

Для этого учёные провели опрос среди 343 японских детей. Средний возраст испытуемых равнялся 8,8 лет.

Итоги исследования продемонстрировали, что с малоподвижным образом жизни у детей связано несколько факторов. Это возраст родителей, уровень образования матери, наличие цифровых устройств дома и в спальне ребёнка, использование компьютера в необразовательных целях, безопасность дорожного движения в жилых кварталах.