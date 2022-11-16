Как накормить ребенка-нехочуху

Почти каждый ребёнок проходит этап, когда или вообще ничего не хочет есть, или ему не нравится что-то определённое. Родителям такое «не хочу» доставляет много беспокойств — их чадо голодным ходить не должно. О том, как правильно предложить нелюбимые продукты малышу, рассказала доктор медицинских наук и соавтор серии книг «Я питаюсь правильно» Мария Гмошинская.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, лучший способ сформировать правильные пищевые привычки у ребёнка — это совместная трапеза. Например, если малыш отказывается есть тыкву, можно приготовить всей семье пшённую кашу с ней, а ребёнку — обычную без добавок. Скорее всего, его заинтересует оранжевое блюдо у родителей и он захочет попробовать. При этом заставлять есть в этом случае нельзя.

По мнению врача, важно дать ребёнку выбор — что и сколько есть. Если ребёнок не любит какие-то продукты, то лучше не вводить их в рацион после болезни и прививок. В этот период дети, скорее всего, будут ещё более непреклонны. Это нормально, подтвердила специалист. Главное — соблюдайте спокойствие и терпение.

Привередливое отношение к еде — это закономерный этап детского развития. Кроме того, в попытке запихнуть в ребёнка нелюбимую им брокколи не забывайте давать и те полезности, которые он любит. Тут опять же важно не переусердствовать.

«Предоставьте ему право выбора, но, если он откажется есть, отнеситесь к его решению с уважением. Он наверстает своё в следующий раз или на следующий день», — пояснила Гмошинская.

Кстати, предлагать какой-либо продукт можно до 15 раз. Потом либо ваше чадо не устоит и полюбит его, либо это всё-таки просто не его еда. Надо с этим смириться.