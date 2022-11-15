Назван способ укрепить иммунитет ребенка

Постоянное присутствие животных в доме полезно для детского иммунитета, рассказала педиатр детской клиники «Фэнтези» Рузанна Аванесян. В беседе с «Лентой.ру» она назвала общение младенцев и питомцев хорошим способом укрепить здоровье ребенка.
Аванесян пояснила, что стерильная обстановка, как это ни парадоксально, может плохо сказаться на иммунитете и способствует росту аллергических заболеваний — астмы и аллергического ринита. Дети, которые растут в деревнях и практически с рождения общаются с домашними животными, болеют ими гораздо реже. По мнению врача, это объясняется тем, что антигенная стимуляция с раннего возраста помогает иммунной системе правильно развиваться.
Однако если у ребенка уже есть аллергия на конкретных животных, лучше избегать общения с ними, потому что чувствительность организма к аллергену будет только нарастать, добавила Аванесян.
«Если у ребенка есть аллергия, например, на белок коровьего молока или на орехи, у него совершенно необязательно будет аллергия и на животных, — обратила внимание собеседница «Ленты.ру». — Если ребенок хочет завести домашнее животное, стоит заранее пообщаться с щенком или котенком, чтобы убедиться, что аллергической реакции нет. Это не дает гарантии, что она не разовьется, когда животное поселится в доме, но существенно снижает такую вероятность».