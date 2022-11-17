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2 часа назад

Названы самые желанные для детей подарки от Деда Мороза

Мослентаиещё 5

Чаще всего российские дети просят у Деда Мороза гаджеты, самолеты, машинки на пульте управления, кукол Барби и LOL. Самые желанные в этом году подарки назвал ТАСС со ссылкой на представителя вотчины волшебника в Великом Устюге.

Названы самые желанные для детей подарки от Деда Мороза
Фото: МослентаМослента

«Среди необычных просьб можно выделить ручку — чтоб всегда правильно писала, крылья, как у феи, хвост, как у русалки и чтоб подходил на девочку 10 лет, скатерть-самобранку, волшебные камни, блокнот — что в нем напишешь, то и исполнится», — сообщил представитель Деда Мороза.

В топ пожеланий также попали детская косметика, конструктор Lego, робот-трансформер, гироскутеры, самолеты и машинки на пульте управления и железная дорога. В прошлом году, по данным вотчины Деда Мороза, дети просили в подарок гаджеты и путешествия. Так, один ребенок упомянул в пожелании о ковре-самолете, чтобы «слетать в Анапу».

Ранее москвичам назвали дату открытия столичной почты Деда Мороза. Это случится в пятницу, 18 ноября.

Дети,Барби,
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