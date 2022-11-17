Названы самые желанные для детей подарки от Деда Мороза

«Среди необычных просьб можно выделить ручку — чтоб всегда правильно писала, крылья, как у феи, хвост, как у русалки и чтоб подходил на девочку 10 лет, скатерть-самобранку, волшебные камни, блокнот — что в нем напишешь, то и исполнится», — сообщил представитель Деда Мороза.