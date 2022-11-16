Как предотвратить курение у детей

Иногда кажется, что несмотря на все наши старания, несмотря на запреты и законы, ребёнок всё равно умудряется подхватить вредную привычку. Её могут привить друзья или школьные знакомые, да и просто желание показаться крутым и взрослым.

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В любом случае, важно помнить, что курение — очень плохая привычка, а несовершеннолетним и вовсе не должны продавать сигареты по закону. Тлум.Ру рассказывает, что делать, если вы подозреваете ребёнка в курении, как справиться с этой пагубной привычкой и попробовать отучить детей от сигарет и вейпа.

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В чём состоит вред курения?

Курение вредно по множеству причин. Вот лишь некоторые из них:

Табачные изделия являются одной из основных причин предотвращаемой смертности во всём мире — они могут вызвать множество хронических, неизлечимых и даже смертельных заболеваний;

Электронные сигареты, вейп-ручки и кальяны лишь кажутся безвредными — на самом деле они наполнены табаком, никотином и другими вредными химическими веществами. Эксперты в области здравоохранения сообщают, что такие виды сигарет могут привести даже к большим повреждениям лёгких, чем в случае обычного курения — известны даже случаи, когда вейпы взрывались во время курения, что приводило к серьёзным ожогам и даже смертельным исходам;

Жевательный табак (бездымный или плюющийся) может привести к никотиновой зависимости, раку, заболеваниям дёсен и сердечным заболеваниям.

Больше 90% курильщиков-взрослых приобрели эту привычку ещё в детстве, поэтому очень важно вовремя предупредить её появление.

Почему некоторые дети курят?

Дети могут тянуться к курению, вейпингу и жеванию табака по многим причинам: чтобы выглядеть круто, казаться старше, казаться крутым или чувствовать себя независимым. Некоторые даже думают, что таким способом похудеют — в подростковом возрасте часто появляются расстройства пищевого поведения. С этим складывается регулярное у детей — и особенно подростков! — пренебрежительное отношение к собственному здоровью. Что будет через десять-двадцать лет, не имеет значения, важно только «здесь и сейчас».

Что делать?

Родители могут бороться с пагубными привычками даже до их появления, однако и после ещё не поздно повлиять на сына или дочь. Рассказываем, как предотвратить возникновение желания курить:

Говорите об этом так, чтобы дети не боялись наказания или осуждения;

На протяжении долгого времени так или иначе упоминайте о вреде курения, говорите о рисках употребления табачных изделий;

Спросите, что дети находят привлекательного или непривлекательного в курении. Будьте терпеливым слушателем;

Покажите, что вы цените мнение и идеи своих детей;

Обсудите с ребёнком, как ему стоит реагировать, если сверстники начнут давить на него. Ваши сын или дочь могут чувствовать себя уверенно, просто говоря твёрдое «нет», однако подросткам свойственно настаивать и манипулировать. Но предлагайте и другие варианты ответов, например: «От этого моя одежда станет дурно пахнуть» или «Мне не нравится запах табака»;

Поощряйте желание детей уходить из компаний, в которых их убеждают курить даже против их воли;

Установите твердые правила, исключающие курение, вейпинг и жевание табака в вашем доме, и объясните, почему: курильщики плохо пахнут, плохо выглядят и плохо себя чувствуют, и это вредно для здоровья каждого.

Даже когда дети хорошо осведомлены о рисках для здоровья, некоторые все же пробуют курить. Если это произойдет, постарайтесь не злиться. Лучше сосредоточьтесь на разговоре с ними:

Узнайте, что нравится вашему ребёнку в курении, и честно поговорите с ним;

Часто дети не могут оценить, как их текущее поведение может повлиять на их здоровье в будущем. Так что говорите о проблемах, которые случаются с ними раньше: на сигареты уходит много карманных денег, ведь они дорогие, рано или поздно случается одышка даже от самых обычных занятий вроде подъёма по лестнице, зубы желтеют, а от одежды начинает плохо пахнуть;

Если вы слышите: «Я могу бросить в любое время, когда захочу», попросите вашего ребёнка показать вам, пример — пускай бросит курение хотя бы на неделю;

Помните, что, несмотря на любые ваши усилия, бросить — решение самого юного курильщика. Когда ваш ребёнок будет готов, помогите разработать план отказа от курения. Похвалите его решение бросить курить. Сосредоточьтесь на пользе, которую даёт отказ от вредной привычки: освобождение от зависимости, улучшение физической формы, спортивных результатов и внешнего вида. Запишите ребёнка к врачу, который поможет избавиться от курения.

И, напоследок, напоминаем, что дети часто замечают разницу между словами родителей и их поведением. И большинство детей говорят, что взрослые, на которых они больше всего хотят быть похожими, когда вырастут, — это родители. Поэтому, если вы сами курите, ваши просьбы бросить не найдут у детей отклик.

Во-первых, признайте, что вы совершили ошибку, начав курить. Скажите, что если бы вам пришлось ступить на этот путь снова, вы бы никогда не стали этого делать.