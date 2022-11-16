Медики выяснили, как автомобильные пробки вредят плоду в утробе матери

Ученые из Бостонского университета установили, что пребывание беременных в пробке снижает вес плода при рождении. Работа ученых опубликована в журнале Science Advances.
По словам исследователей, низкий вес при рождении может привести к затрудненному дыханию, сердечно-сосудистым заболеваниям, когнитивным нарушениям и преждевременной смерти.
В работе ученые проанализировали данные об 580 тыс. человек, рожденных в Техасе, а также выявили частоту пробок рядом с местом жительства их матерей во время беременности — около 260 тыс. женщин жили рядом с загруженными автомагистралями. Затем исследователи сравнили показатели здоровья новорожденных и выяснили, что вес плодов, рожденных от живущих рядом с автодорогами женщин, был меньше на девять грамм.
«Если на дороге 10 тыс. транспортных средств просто стоят в пробке, то они гораздо сильнее загрязняют воздух по сравнению с постоянно движущимся потоком. Заторы оказывают специфическое воздействие на здоровье населения, которое не учитывается в большинстве оценок экологических рисков», – отметили ученые.
В будущих исследованиях специалисты планируют изучить социально-экономические и расовые различия в подверженности заторам на дорогах.