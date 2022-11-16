Медики выяснили, как автомобильные пробки вредят плоду в утробе матери

В работе ученые проанализировали данные об 580 тыс. человек, рожденных в Техасе, а также выявили частоту пробок рядом с местом жительства их матерей во время беременности — около 260 тыс. женщин жили рядом с загруженными автомагистралями. Затем исследователи сравнили показатели здоровья новорожденных и выяснили, что вес плодов, рожденных от живущих рядом с автодорогами женщин, был меньше на девять грамм.