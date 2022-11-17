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3 часа назад

Ученые объяснили, почему дети учатся быстрее взрослых

Ferra.ruиещё 1

Задумывались ли вы, как дети так быстро и легко усваивают столько нового? Учёные обнаружили, что причина кроется в работе нейротрансмиттера γ-аминомасляной кислоты в мозге детей.

Ученые объяснили, почему дети учатся быстрее взрослых
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Результаты недавнего исследования, опубликованные в Current Biology, показали, что в обработке новой информации, подготовке мозга ребёнка к обучению и хранению ещё большего количества данных главную роль играет ГАМК, то есть нейротрансмиттер γ-аминомасляная кислота.

В процессе обучения в мозге ребёнка количество ГАМК быстро увеличивается. Это вещество помогает усваивать новую информацию и делает так, чтобы последующее обучение не влияло на старые знания. Однако по сравнению со взрослыми у детей этого нейротрансмиттера - меньше. Так почему же они способны так легко учиться?

По итогам сравнения уровней ГАМК у взрослых (18-35 лет) и у детей (8-11 лет) до, во время и после занятий оказалось, что до начала обучения действительно концентрация ГАМК у детей ниже. Но на втором этапе обучения количество ГАМК у детей уже быстро повысилось, а у взрослых - никак не изменилось.

Кроме того, у детей уже спустя несколько минут после окончания занятий информация стабилизировалась, а у взрослых такое происходило через как минимум час.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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