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1 час назад

Детский праздник с участием Хагги Вагги обойдется от 2 тыс. руб. в час

Газета.Ru

Самыми популярными персонажами на детских праздниках в 2022 году стали Хагги Вагги, Железный человек и кукла Барби. Об этом говорится в исследовании, поступившем в «Газету.Ru» от сервиса «Авито Услуги».

Детский праздник с участием Хагги Вагги обойдется от 2 тыс. руб. в час
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лидером среди заказов стал персонаж компьютерной игры Poppy Playtime – Хагги Вагги – этой осенью его приглашали на детские праздники в 5,5 раз чаще, чем год назад. Родители девочек чаще всего заказывали аниматоров в костюмах куклы Барби и сказочных Единорогов.

На втором месте по популярности – Железный человек: этой осенью его хотели видеть на празднике на 88% чаще, чем в прошлом году. А вот популярный в 2021 году Человек-паук сдал свои позиции: спрос на этого супергероя в России упал на 7%.

По данным сервиса, средняя цена за час работы аниматоров составила в этом году 2 тыс. руб. За эти деньги актеры готовы провести детский праздник под ключ: придумать полноценную развлекательную программу с играми и конкурсами. Многие подрядчики предлагают также за дополнительную стоимость оформить пространство для праздника по выбранной тематике.

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