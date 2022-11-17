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36 минут назад

Акушер пояснила, почему некоторые дети рождаются на свет недоношенными

Вечерняя Москва

Акушер-гинеколог НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России Нана Тетруашвили пояснила, почему некоторые дети рождаются на свет недоношенными.

Почему некоторые дети рождаются на свет недоношенными
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что существует большое число причин для этого. Это могут быть воспалительные процессы, инфекции у матери, постоянные стрессы во время беременности. Особая группа риска — будущие мамы с неоднократным прерыванием предыдущих беременностей и преждевременными родами в прошлом. У таких женщин риск последующих преждевременных родов возрастает в разы.

Часто преждевременные роды возникают при многоплодной беременности.

Для профилактики преждевременных родов супругам нужно пройти обследование до планирования беременности. Врач назначит необходимые анализы и выяснит, какие проблемы со здоровьем есть у пары. Обследование позволит исключить явные проблемы, а если они есть — провести коррекцию, передает aif.ru.

Президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов сообщил, что каждый год в России проводится около 160 тысяч процедур ЭКО. Из этого числа около 18 процентов проводят по выделенным квотам.

Дети,Игорь Трунов,Минздрав РФ,
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