Что делать, если ребенка не хвалят учителя

В каждом классе есть ученики, к которым учителя относятся лучше, чем к другим. Они регулярно получают дивиденды в виде похвал и главных ролей на мероприятиях. И есть такие, кого, кажется, преподаватели замечают, только когда в журнале вместо отметки зияет пустота. Как утешить ребенка, если он не попал в разряд "избранных"?

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Зачем детям учительские похвалы? Об этом рассуждала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.

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Любимчиков можно найти не только в школе. Их хватает в саду, в спортивных секциях, в хоре, кружке по рисованию и в отделениях детских школ искусств. Справедливости ради стоит отметить, что чаще всего в центр внимания дети попадают за конкретные заслуги – отличные отметки, безукоризненное поведение, легкий, доброжелательный нрав, прилежание, примерное поведение, исполнительность.

Вполне естественно поощрять харизматичного ученика или умника добрым словом за успехи или положительные качества. Однако порой это делается слишком подчеркнуто и обижает других детей. Выбор учителя или воспитателя детского сада бывает весьма непредсказуем. Например, все дети старательно поют на уроке музыки, а лучшими все равно считаются Мишенька и Настенька, которые даже в ноты не попадают. Или в подготовительной группе детсада трудный ребенок занимается хуже всех, не со всеми ладит, но воспитательница просто обожает его.

Сердце педагога за семью печатями – может, эти ребятишки напоминают учителям их собственных детей или самих самих себя в детстве. В любом случае ребенок, который на контрасте с любимчиком-одноклассником не чувствует особого тепла от учителя, всегда переживает из-за этого.

Уже в младших классах школы детям мало только похвалы любящих родителей. Можно сказать, что наши цветистые комплименты иногда значат для них меньше, чем скупое поощрение наставника. На днях мой младший сын с гордостью рассказал о том, что в секции по вольной борьбе его за отлично выполненные приемы и упражнения трижды похвалил тренер, который до этого Федора словно не замечал.

Излишне говорить о том, с каким воодушевлением ребенок бежал на следующую тренировку. Конечно, педагог не обязан быть для всех второй мамой, а тренер не претендует на роль отца – главное, чтобы ребята получали знания и необходимые навыки. Но детскую ревность и обиду все равно не отменить. Тем болеет если ученикам попался преподаватель, который одних балует особым отношением, а с другими общается холодно или с подчеркнутым равнодушием.

Родителям рано или поздно придется объяснять ребенку, почему он не попал в число избранных и как следует на это реагировать. Психологи не советуют при детях критиковать учителей, какими бы те ни были, чтобы не уронить авторитет педагога в целом.

Однако ученики средней, а тем более старшей школы сами прекрасно видят, что Марья Ивановна делит класс на элитных "любимчиков", серую массу "середнячков" и ненавистных "хулиганов". И уж конечно осознают, что это, мягко говоря, неправильно.

Что же делать ребенку, чтобы учитель выделил его из общей массы? Прежде всего, не следует заискивать перед педагогом. Не все из них оценят подлизу, не говоря о том, что и самого школьника такое поведение не красит.

Можно разобрать с сыном или дочерью причины сурового отношения со стороны учителя. Не исключено, что ребенок ведет себя неподобающим образом и педагог просто терпит его присутствие в классе – какие уж тут похвалы. А если ученик когда-то рискнул при всех исправить учителя, допустившего ошибку, то вряд ли стоит ждать дивидендов в виде особого отношения. Такие моменты прощают не все взрослые.