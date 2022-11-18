Как правильно объяснять ребенку правила дорожного движения

Уже в понедельник, 21 ноября, у школьников Московской области начнутся вторые осенние каникулы. Для детей это большая радость, а для их родителей – причина волнения. Ведь зачастую в это время дети остаются предоставленными сами себе – взрослые на работе. Часто можно заметить, как свободные от уроков школьники играют в парках и скверах, катаются на велосипедах и самокатах, бегают и резвятся на улице. К сожалению, такое беспечное поведение детей можно заметить и рядом с проезжей частью. Случается, что они перебегают дорогу вне пешеходных переходов, продолжая игру, не спешиваются со своих средств передвижения на «зебре», а то и вовсе не смотрят по сторонам. О том, как научить ребенка безопасному поведению на дороге, напомнила генеральный директор Региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Правила безопасности как таблица умножения

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Зачастую дети становятся участниками ДТП и получают серьезные травмы, когда резко и неожиданно для автомобилистов выбегают на дорогу или выезжают на проезжую часть на велосипедах или самокатах. Почему это происходит? Почему у детей не сформировано представление о том, как нужно вести себя рядом с проезжей частью и при переходе дороги? Это серьезная проблема, все чаще в СМИ появляются новости о трагической гибели детей-пешеходов.

Дорожно-транспортный травматизм детей в значительной мере обусловлен такими особенностями их психофизиологического развития, как:

• незрелость;

• неспособность правильно оценивать обстановку;

• быстрое образование условных рефлексов и быстрое их исчезновение; потребность в движении, которая преобладает над осторожностью;

• стремление подражать взрослым;

• переоценка своих возможностей;

• специфичность реакции на приближающийся автомобиль и др.

Чтобы этого избежать, необходимо усвоить правила безопасного поведения на дороге как полезную привычку. И помочь ребенку в этом должны родители и педагоги. Именно взрослые в ответе за детей.

Наиболее распространенные причины дорожно-транспортных происшествий:

1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед переходом проезжей части, внимательно ее осматривать перед переходом проезжей части, внимательно ее осматривать с поворотом головы и контролировать ситуацию слева и справа во время движения).

2. Выход на проезжую часть из-за автобуса или другого препятствия (наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного средства, или осматривать проезжую часть, прежде чем выйти из-за кустарника или сугробов).

3. Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная территория – место для игр).

4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая часть детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со всевозможными нарушениями).

Уважаемые взрослые, приучите ребенка всегда внимательно смотреть по сторонам, когда он переходит дорогу, не выбегать из-за припаркованных машин и не пользоваться на дороге телефоном, плеером, наушниками, которые отвлекают и снижают бдительность. Постарайтесь сделать так, чтобы переход проезжей части на зеленый сигнал светофора стал такой же выработанной привычкой, как, например, поздороваться с друзьями в школе.

Взрослым важно понять, что процесс обучения ребенка любым навыкам, в том числе безопасному поведению на дороге, происходит постоянно, порою незаметно для взрослого. У детей формируется целая гамма привычек с самого раннего возраста, и некоторые из них, вполне пригодные в быту, смертельно опасны на проезжей части улицы. Поэтому специалисты рекомендуют, в том числе, использовать время сопровождения ребенка от дома до школы и обратно. Прежде всего, надо завести привычку «фиксировать» остановку своего движения всегда перед тем, как выйти на проезжую часть. Также рекомендуется много раз повторять вместе с ребенком эту остановку, поясняя словами ее необходимость для оценки ситуации вокруг – где пешеходный переход, как далеко и быстро едут автомобили. Постоянно акцентируйте внимание ребенка на переход с быстрого шага или даже бега на более размеренный (но не слишком медленный) шаг при пересечении проезжей части. Так у него сформируется устойчивая ассоциация, что перебегать дорогу нельзя, нужно остановиться и оглядеться. Объясните ребенку, что, когда человек бежит, он не смотрит по сторонам. Повернуть голову на бегу достаточно трудно и просто опасно – можно упасть. А при движении спокойным шагом, имея опору на обе ноги, человек может без труда посмотреть и вправо, и влево.

Вот вам идея для совместного досуга с ребенком – увлекательный тест «Легенды дорог», разработанный в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Пройдите его вместе с ребенком и повторите правила безопасного поведения.

Засветись!

Быть заметным на дороге важно в любое время года – это бесспорно. Но, если летом, когда на улице светло до полуночи, эта задача решается проще, например, с помощью светлой одежды, то с наступлением осени необходимо вспомнить об одежде со световозвращающими элементами и аксессуарах с такой функцией. Благодаря им пешеходы видны водителям автомобиля за 130–150 метров. Родители, позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок был заметен на дороге и тротуарах. К слову, опасность представляют собой не только автомобилисты, но и резвые городские гонщики на самокатах, моноколесах и других современных средствах передвижения. Осенью они не убирают свои СИМы в гаражи, а пользуются ими до снега. И, к сожалению, не все любители таких устройств осознают, что могут нанести вред здоровью пешеходов и себе, выбирая слишком высокую скорость движения по тротуарам.

Для популяризации ношения и использования световозвращающих элементов Госавтоинспекция Московской области с 26 сентября по 30 октября провела социальный раунд «Засветись!». В этот период в Подмосковье был реализован целый комплекс профилактических и просветительских мероприятий, призванных повысить уровень информированности участников дорожного движения о важности ношения пешеходами световозвращающих элементов. Раунд поддержали Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерство образования и Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области, а также общественная организация «Союз безопасности дорожного движения». В разных районах области инспекторы ГИБДД и волонтеры-общественники раздавали световозвращающие аксессуары, в школах и детских садах такие полезные украшения дети мастерили своими руками. В заключительный день раунда в Дмитрове к инспекторам ГИБДД присоединился оператор подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения – «МВС Груп». Сотрудники компании раздали местным жителями более 500 световозвращающих браслетов.

Запомните, световозвращатель – маленький, но очень важный элемент, который в нужную минуту превращается в яркий огонек, способный спасти жизнь! Вариантов световозвращающих элементов сегодня достаточно: шнурки, наклейки, браслеты, нашивки, ленты и вставки, брелоки или даже жилеты, куртки и рюкзаки. Очень важно, чтобы они были видны водителям со всех сторон – спереди, сзади и с боков.

Юные инспекторы движения

Чтобы повысить уровень детской безопасности на дорогах, с 2019 года в России активно развивается существующий с 1973 года проект «Юные инспекторы движения» (ЮИД), целью которого является вовлечение детей в изучение правил дорожного движения и понимания принципов их работы. Важной чертой этого мультимодального информационно-образовательного проекта является его широкий функционал. С одной стороны, в него уже вовлечены более 450 тысяч участников в возрасте от 8 до 16 лет, объединенных в 30 тысяч отрядов по всей страны, с другой – на сайте проекта найдется информация не только для юных участников дорожного движения, но и для родителей, сотрудников автоинспекции и педагогических работников. Всем желающим доступны презентации, фото- и видеоматериалы. Имеет этот проект и прикладную пользу.

В Подмосковье, например, сотрудники Госавтоинспекции и отряды ЮИД контролируют безопасность детей-пассажиров. Особое внимание уделяется соответствию параметров автокресла к росту и весу ребенка, а также сертификации детских удерживающих устройств. С 22 по 28 сентября в Калуге прошел Всероссийский этап соревнований «Безопасное колесо», на котором Московскую область представил отряд ЮИД из Балашихи. По итогам соревнований подмосковная команда заняла седьмое общекомандное место. Помимо теории и практики дети получают возможность соревноваться и развиваться со своими сверстниками со всей России, что, безусловно, повышает их коммуникативные навыки и укрепляет характер. 16 ноября в Москве завершился Всероссийский форум «Я выбираю ЮИД», который на одной площадке объединил почти 300 юных инспекторов движения из 68 российских регионов, а также педагогов и сотрудников Госавтоинспекции. Задача мероприятия – выработать предложения по развития движения и продумать новые социальные мероприятия, приуроченные к 50-летию со дня образования ЮИД. Московскую область представил отряд юных инспекторов движения из Подольска.

В Московской области также работает Пресс-центр ЮИД, где сами ребята выступают в роли режиссеров, операторов и журналистов и рассказывают сверстникам о безопасности дорожного движения.

Заключение