Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от простуды зимой

Международный день педиатра отмечают ежегодно 20 ноября. Он совпадает с другим важным событием: в этот же день во всех странах празднуют и Всемирный день ребенка. Задача обеих дат — защитить здоровье детей и создать благоприятные условия для их роста и развития. Как укрепить иммунитет ребенка и уберечь детей от простудных заболеваний — в материале «Парламентской газеты».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Вирусы активизировались

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В Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об активизации эпидпроцесса по этим инфекциям 18 ноября сообщили на официальном сайте ведомства.

В Федеральной службе рассказали о растущей активности вирусов гриппа А и В. При этом варианты некоторых штаммов отличаются от тех, которые циркулировали в прошлом сезоне. Особую опасность грипп представляет для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. При развитии осложнений под удар могут попасть практически все жизненно важные системы — центральная нервная система, дыхательная и сердечно-сосудистая. Избежать тяжелых осложнений инфекции, в том числе пневмонии, поможет вакцинация, напомнили в Роспотребнадзоре.

Что касается COVID-19, то заболеваемость коронавирусом растет в 20 регионах. Так, например, в Москве заболеваемость выросла более чем на 30 процентов, в Московской области — на четыре процента. При этом в стране зарегистрировали случаи коронавируса, вызванные новыми вариантами штаммов «омикрон» и «цербер», которые отличаются повышенной скоростью передачи от человека к человеку, сообщили в ведомстве.

Защита от осложнений

Конец осени и начало зимы — период, когда организм, особенно детский, наиболее уязвим перед инфекциями, отметила заслуженный врач России, педиатр, депутат Госдумы Татьяна Кусайко. По ее словам, причина этого — снижение защитных сил организма, поэтому значение мер профилактики возрастает в разы.

«Одна из самых эффективных мер — это, безусловно, вакцинация, — напомнила педиатр. — Известен широкий спектр возбудителей острых респираторных инфекций. Но сейчас проводится вакцинация от гриппа — заболевания, которое отличается тяжелым течением и возможными осложнениями. Вакцинация не гарантирует стопроцентной защиты от гриппа, но существенно снижает риски и облегчает течение болезни».

Кусайко также рассказала о противопоказаниях к прививке от гриппа у детей. Это острое респираторное заболевание или обострение хронического, а также возраст до полугода, аллергия к компонентам препарата и тяжелая реакция на предыдущее вакцинирование.

Перед прививкой необходимо пройти осмотр у педиатра, посоветовала врач. Если у ребенка аллергия или есть какие-либо нарушения в работе иммунной системы, педиатр примет решение, какой именно вакциной его привить.

В помощь иммунитету

Главный фактор борьбы с различными недугами — это крепкий иммунитет, продолжила Кусайко. Чтобы повысить защитные силы организма, следует в первую очередь придерживаться сбалансированного питания. Оно позволяет получить в достатке строительный материал для формирования всех структур организма, в том числе и для иммунных клеток. Помимо этого, нужно чаще гулять на свежем воздухе, соблюдать режим и поддерживать физическую активность. Еще один важный фактор укрепления детского иммунитета — закаливание. Однако в любом из применяемых методов нужно соблюдать умеренность и осторожность. В детском саду закаливание должно проводиться под контролем медицинского персонала и с уведомления родителей, подчеркнула врач.

Кроме того, важно исключить бесконтрольный прием препаратов. Все лекарства, особенно детям, должен назначать педиатр. Это касается и приема витаминных комплексов.

«Родителям стоит помнить, что витамины — это не конфеты, — отметила Кусайко. — Как любой препарат, они могут спровоцировать аллергическую реакцию. Витамины назначают курсом и в строгой дозировке. Поэтому консультация педиатра перед их приемом обязательна. Да и в целом никакой родительской «самодеятельности» в отношении здоровья ребенка быть не должно».

Если ребенок часто болеет

Врачи предупреждают: обращаться к специалистам нужно не только тогда, когда ребенок уже заболел. Детей, особенно подверженных частым заболеваниям, необходимо регулярно водить на прием к педиатру. При необходимости педиатр назначит противорецидивное лечение и процедуры, укрепляющие иммунитет. При частых простудах врач может назначить обследование, в том числе иммунограмму — анализ крови, оценивающий комплексный показатель иммунной системы.

Сейчас растет заболеваемость не только гриппом и ОРВИ, но и многими другими инфекциями — коронавирусной, риновирусной и аденовирусной, продолжила Кусайко. А особенность нынешнего периода — всплеск заболеваемости респираторно-синтициальной инфекцией, которая очень часто провоцирует развитие пневмонии. Самые восприимчивые к ней дети первых двух лет жизни.