Психолог назвала последствия введения единой школьной формы

Если в российских школах введут единую школьную форму, то дети и подростки будут лишены возможности самовыражаться. Такое мнение высказала психолог Ирина Таранова.

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По словам эксперта, у многих подростков есть высокая потребность в самореализации, в том числе, через внешний вид.

"Это такие навыки самопрезентации, которые в подростковом возрасте очень важны: одежда, особенности прически. Есть потребность подростка и ребенка отличаться", — отметила она в комментарии НСН.

Что касается пользы введения единой школьной формы, то те подростки, которые не могут покупать дорогую, качественную одежду, будут чувствовать себя более спокойно и комфортно. Из не будут дразнить из-за внешнего вида.

Единая форма для учащихся школ может появиться в России. С этой инициативой в ходе правительственного часа в Госдуме выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает Nation news.