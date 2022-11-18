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2 часа назад

В каких случаях следует проверить ребенка у дефектолога

РИА "ФедералПресс"

Если родители наблюдают, что их ребенок отстает в развитии от своих сверстников, то следует обратиться за помощью дефектолога. Специалист Юлия Покровская рассказала подробности.

В каких случаях следует проверить ребенка у дефектолога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Причины нарушений

«Спектр причин очень широк – генетические, функциональные, органические изменения, социальные причины. Безусловно есть и токсические причины, которые чаще всего кажутся родителям более значимыми, – курение, наркомания», заявила дефектолог.

По словам Покровской, чтобы избежать дефектов в развитии ребенка, родителям рекомендуется вести здоровый образ жизни во время беременности, а также не злоупотреблять вредными привычками до планирования беременности.

Признаки нарушений в развитии

1) нарушения в двигательной линии

2) нарушения в речевой линии

3) нарушения познавательной линии

Это главные признаки нарушений. Покровская отметила, что если ребенок отстает в развитии больше чем на месяц еще до того, как ему исполнился год, то стоит бить в колокола. Кроме того, консультацию дефектолога стоит пройти и в целях профилактики, потому что родители не всегда способны вовремя обнаружить нарушения в развитии у своего малыша.

Чем поможет дефектолог

«На практике родители обращаются к дефектологу ближе к двум годам, и когда ребенок может иметь уже стойкие нарушения как в поведении, так и в развитии, которые уже в последующем придется вместе преодолевать», – подчеркнула Покровская.

Дефектологи помогают малышам пройти те периоды, которыми они не могут овладеть самостоятельно. Специалисты готовы работать с детьми с рождения. Встречается частая проблема, когда родители, у которых один ребенок, могут не понимать, что он отличается от сверстников. В этой ситуации может помочь чтение о развитии детей, пишет РИАМО.

Напомним, мы часто слышим от людей, что они хотят пожить для себя. Что это значит и как это делать, рассказала «ФедералПресс» психолог-сексолог Анна Котенева.

Дети,
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