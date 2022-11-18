В каких случаях следует проверить ребенка у дефектолога

Если родители наблюдают, что их ребенок отстает в развитии от своих сверстников, то следует обратиться за помощью дефектолога. Специалист Юлия Покровская рассказала подробности.
«Спектр причин очень широк – генетические, функциональные, органические изменения, социальные причины. Безусловно есть и токсические причины, которые чаще всего кажутся родителям более значимыми, – курение, наркомания», заявила дефектолог.
По словам Покровской, чтобы избежать дефектов в развитии ребенка, родителям рекомендуется вести здоровый образ жизни во время беременности, а также не злоупотреблять вредными привычками до планирования беременности.
1) нарушения в двигательной линии
2) нарушения в речевой линии
3) нарушения познавательной линии
Это главные признаки нарушений. Покровская отметила, что если ребенок отстает в развитии больше чем на месяц еще до того, как ему исполнился год, то стоит бить в колокола. Кроме того, консультацию дефектолога стоит пройти и в целях профилактики, потому что родители не всегда способны вовремя обнаружить нарушения в развитии у своего малыша.
«На практике родители обращаются к дефектологу ближе к двум годам, и когда ребенок может иметь уже стойкие нарушения как в поведении, так и в развитии, которые уже в последующем придется вместе преодолевать», – подчеркнула Покровская.
Дефектологи помогают малышам пройти те периоды, которыми они не могут овладеть самостоятельно. Специалисты готовы работать с детьми с рождения. Встречается частая проблема, когда родители, у которых один ребенок, могут не понимать, что он отличается от сверстников. В этой ситуации может помочь чтение о развитии детей, пишет РИАМО.
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