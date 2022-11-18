3 лайфхака, чтобы ребенок ел все, что вы предложите

Станьте самым хитрым родителем!

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Приучить ребенка есть что-то еще, кроме макарон — задача со звездочкой практически для любого родителя. Даже если малыш неплохо ест, может настать момент, когда ребенок начнет перебирать блюда и накормить его станет той еще проблемой. Мы посоветовались со специалистом и готовы поделиться классными лайфхаками, чтобы ребенок не остался голодным.

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Необычный суп

Как правило, дети в первую очередь отказываются от супов из-за кусочков овощей, которые обязательно попадутся в тарелке. Но как представить полноценный рацион без супа? Отказываться от этого блюда, если ребенок категорически против, тоже не стоит. Пойдите на хитрость — сделайте из обычного супа крем. Суп-пюре станет необычным блюдом в жизни малыша, и он едва ли догадается, что это тот самый суп, который полчаса назад стоял перед ним. Главное, готовьте так, чтобы ребенок не был свидетелем превращения ненавистного супа во вкуснейший суп-пюре.

Рыба может быть вкусной

Еще один продукт, который сложно дается ребенку, — рыба. Даже хорошо приготовленная рыба редко привлечет ребенка, что становится большой проблемой для любого родителя, ведь рыба и морепродукты — неоценимый источник полезных веществ, которые трудно получить из других продуктов. Опытные родители советуют довольно специфический способ приучить ребенка к рыбным блюдам — сводить на рыбалку, а после приготовить вместе. Конечно, вы можете запланировать подобное мероприятие в следующем отпуске, но что делать сейчас? Совсем не обязательно бежать покупать надувную лодку для рыбалки, попробуйте просто приготовить рыбное блюдо вместе с ребенком. Покажите, насколько увлекательным может быть этот процесс, а в конце устройте застолье для всей семьи, где каждому достанется кусочек рыбы. Ребенок будет в таком восторге, что съест все.

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