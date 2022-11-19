Законный брак способствует рождению детей

«Гражданский брак не является эквивалентом законного брака. Так называемые гражданские пары имеют гораздо меньше детей, чем законные супруги того же возраста. Поэтому я считаю, что важно добиться восстановления института законного брака», — сказал Синельников. Его слова передает радио Sputnik.