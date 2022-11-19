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1 час назад

Законный брак способствует рождению детей

Ura.Ru

Пары, которые вступают в законный брак, имеют больший шанс завести детей, чем гражданские супруги. Об этом рассказал доктор социологических наук, демограф Александр Синельников.

Законный брак способствует рождению детей
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Гражданский брак не является эквивалентом законного брака. Так называемые гражданские пары имеют гораздо меньше детей, чем законные супруги того же возраста. Поэтому я считаю, что важно добиться восстановления института законного брака», — сказал Синельников. Его слова передает радио Sputnik.

Эксперт также отметил, что демографическая политика в РФ развивается в нужном направлении. Синельников подчеркнул, повышению рождаемости в стране также способствует материнский капитал.

Дети,Александр Синельников,
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