Специалист дала несколько советов родителям подростков. Несколько лет назад на витринах появились электронные устройства для вдыхания пара. Самое интересное, что эти приспособления рекламировались, как безопасная альтернатива табачным изделиям.

Фото: Как уберечь подростка от вейпинга Как уберечь подростка от вейпинга

Такие устройства выпускаются в различных дизайнах, а наполняются они специальной жидкостью, которая в своём составе имеет множество сомнительных примесей.

Людей, которые предпочитают приобретать эти устройства, называют вейперами. К большому сожалению, среди них насчитывается большое количество подростков.

Министерство здравоохранения Омской области опубликовало памятку, в которой медицинский психолог наркологического диспансера Татьяна Аленчикова рассказала, как уберечь ребёнка от этой пагубной привычки и не спровоцировать скандал в семье.

Главное придерживаться нескольких основных правил:

Поддерживать доверительные отношения с подростком. Осведомлённость и вовлечённость в жизнь подростка. Собственный пример.

Поддержание в семье подростка приоритета здорового образа жизни.

Информированность о вреде психоактивных веществ внутри семьи.

Своевременная психогигиена.

Совместное времяпрепровождение с ребенком, семейные ритуалы, занятия.

Наличие обязанностей у подростка.

Ребёнок должен быть ответственным за свой вклад в семейную жизнь.

Уважение к личности и мнению подростка.

Будьте терпеливы.

Будьте понятными.

Излагайте просьбы четко и ясно.

Соблюдайте последовательность в словах и действиях.

Базовый принцип взаимодействия с подростком: будьте рядом, но соблюдайте границы.