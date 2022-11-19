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2 часа назад

Как уберечь подростка от вейпинга

Омск Здесь

Специалист дала несколько советов родителям подростков. Несколько лет назад на витринах появились электронные устройства для вдыхания пара. Самое интересное, что эти приспособления рекламировались, как безопасная альтернатива табачным изделиям.

Как уберечь подростка от вейпинга
Фото: Как уберечь подростка от вейпингаКак уберечь подростка от вейпинга

Такие устройства выпускаются в различных дизайнах, а наполняются они специальной жидкостью, которая в своём составе имеет множество сомнительных примесей.

Людей, которые предпочитают приобретать эти устройства, называют вейперами. К большому сожалению, среди них насчитывается большое количество подростков.

Министерство здравоохранения Омской области опубликовало памятку, в которой медицинский психолог наркологического диспансера Татьяна Аленчикова рассказала, как уберечь ребёнка от этой пагубной привычки и не спровоцировать скандал в семье.

Главное придерживаться нескольких основных правил:

  • Поддерживать доверительные отношения с подростком. Осведомлённость и вовлечённость в жизнь подростка. Собственный пример.
  • Поддержание в семье подростка приоритета здорового образа жизни.
  • Информированность о вреде психоактивных веществ внутри семьи.
  • Своевременная психогигиена.
  • Совместное времяпрепровождение с ребенком, семейные ритуалы, занятия.
  • Наличие обязанностей у подростка.
  • Ребёнок должен быть ответственным за свой вклад в семейную жизнь.
  • Уважение к личности и мнению подростка.
  • Будьте терпеливы.
  • Будьте понятными.
  • Излагайте просьбы четко и ясно.
  • Соблюдайте последовательность в словах и действиях.
  • Базовый принцип взаимодействия с подростком: будьте рядом, но соблюдайте границы.

Кроме того, специалист отметила, что поддержка и опыт доверительного общения в семье- это основа профилактики зависимостей от психоактивных веществ в подростковом возрасте. Будьте здоровы! Фото: скриншот программы "Дневники матери" телеканала Продвижение в Омске

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