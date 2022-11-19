Как уберечь подростка от вейпинга

Специалист дала несколько советов родителям подростков. Несколько лет назад на витринах появились электронные устройства для вдыхания пара. Самое интересное, что эти приспособления рекламировались, как безопасная альтернатива табачным изделиям.
Такие устройства выпускаются в различных дизайнах, а наполняются они специальной жидкостью, которая в своём составе имеет множество сомнительных примесей.
Людей, которые предпочитают приобретать эти устройства, называют вейперами. К большому сожалению, среди них насчитывается большое количество подростков.
Министерство здравоохранения Омской области опубликовало памятку, в которой медицинский психолог наркологического диспансера Татьяна Аленчикова рассказала, как уберечь ребёнка от этой пагубной привычки и не спровоцировать скандал в семье.
Главное придерживаться нескольких основных правил:
Кроме того, специалист отметила, что поддержка и опыт доверительного общения в семье- это основа профилактики зависимостей от психоактивных веществ в подростковом возрасте. Будьте здоровы! Фото: скриншот программы "Дневники матери" телеканала Продвижение в Омске