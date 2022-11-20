Врач факторы, повышающие риск простуд у детей

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов в интервью РИА Новости рассказал, что дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, чаще склонны к простудам и дольше болеют.

"Может произойти высыхание слизистой глаза, что повышает склонность к раздражению глаз, конъюнктивиту, синдрому сухого глаза", - заявил педиатр, заметив, что в сухом воздухе плохо проветриваемого помещения меньше кислорода, затруднено носовое дыхание, что приводит к гипоксии головного мозга.

Он посоветовал поддерживать оптимальную влажность в помещении на уровне 40 - 60%, раз в день делать в комнате ребенка влажную уборку, проветривать комнату не менее 4-6 раз в день по 10 минут, приобрести увлажнитель воздуха либо развесить мокрые полотенца около батарей. Ранее терапевт, семейный врач Татьяна Романенко рассказала, как часто допустимо простужаться в осенне-зимний период и в каком случае можно говорить о нарушениях в работе иммунной системы.