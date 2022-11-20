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36 минут назад

Врач Османов назвал сухой и теплый воздух фактором риска простуд у детей

Газета.Ruиещё 1

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов в интервью РИА Новости рассказал, что дети, живущие в домах с сухим и теплым воздухом, чаще склонны к простудам и дольше болеют.

Врач факторы, повышающие риск простуд у детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"При чрезмерно сухом воздухе у детей нарушается носовое дыхание из-за заложенности носа, формирования корочек", - заявил он.

По мнению врача, сухой воздух также нарушает барьерную функцию слизистых носоглотки, и способствует появлению склонности к простудным заболеваниям.

"А также может быть обострение аллергических болезней, таких как атопический дерматит, ринит, бронхит", - добавил Османов.

Он отметил, что в сухом воздухе выше концентрация пыли, частиц шерсти, эпителия животных, вследствие чего повышается риск обострения аллергии.

"Может произойти высыхание слизистой глаза, что повышает склонность к раздражению глаз, конъюнктивиту, синдрому сухого глаза", - заявил педиатр, заметив, что в сухом воздухе плохо проветриваемого помещения меньше кислорода, затруднено носовое дыхание, что приводит к гипоксии головного мозга.

Он посоветовал поддерживать оптимальную влажность в помещении на уровне 40 - 60%, раз в день делать в комнате ребенка влажную уборку, проветривать комнату не менее 4-6 раз в день по 10 минут, приобрести увлажнитель воздуха либо развесить мокрые полотенца около батарей. Ранее терапевт, семейный врач Татьяна Романенко рассказала, как часто допустимо простужаться в осенне-зимний период и в каком случае можно говорить о нарушениях в работе иммунной системы.

Дети,Исмаил Османов,
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